Lars Leeftink

Vrijdag 24 februari 2023 06:11

Christian Horner heeft net zoals Max Verstappen laten weten zeer tevreden te zijn over de eerste testdag in Bahrein. De Brit keek toe hoe Verstappen de eerste tijd noteerde.

Naast P1 reed Verstappen, die de hele dag in actie kwam, in totaal 157 rondjes. Dit was meer dan dat de negen teams die met twee coureurs in actie kwamen, konden verzamelen. Daardoor was het, ondanks het inzetten van één coureur, Red Bull dat na donderdag bovenaan stond in het rijtje met meeste rondjes en kilometers. Verstappen, tweevoudig wereldkampioen, liet al weten tevreden te zijn over de dag.

Donderdag in Bahrein

Tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports liet Horner zich lovend uit over het werk van Verstappen en Red Bull. "We hebben iets geleerd van de nieuwe auto, die in veel opzichten een evolutie van de RB18 is. We hebben een flink aantal kilometers afgelegd." Toch had Verstappen ook nog wel iets wat hem minder beviel tijdens de eerste testdag, aldus Horner. "Max zei dat er een grote hobbel was aan het einde van het rechte stuk. Daar hadden, denk ik, alle coureurs echter last van." Dit is dus niet een specifiek probleem van de RB19. "We werken ons programma af. We hebben een paar veranderingen in de set-up gedaan, om te zien hoe de auto reageerde. Het was een rechttoe rechtaan sessie", gaat Horner verder.

Vrijdag en zaterdag

Op zaterdag gaat Sergio Pérez alle kilometers maken voor Red Bull, zoals Verstappen dit op donderdag deed. Op vrijdagochtend mag Pérez echter al voor de eerste keer in actie komen, waarna Verstappen het vrijdagmiddag van hem overneemt om zijn laatste sessie van deze week af te werken. Het zijn de twee laatste voorbereidingsdagen voordat volgende week het eerste raceweekend voor de deur staat.