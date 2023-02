Lars Leeftink

Donderdag 23 februari 2023 20:17 - Laatste update: 20:18

Nyck de Vries kwam donderdagmiddag in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein en kende een succesvolle en productieve dag. Het eindresultaat was P13, maar over de dag zelf is zowel de Nederlander als technisch directeur Jody Egginton tevreden.

Tegenover Motorsport.com blikt De Vries terug op de eerste testdag, waarin hij tijdens de middagsessie 85 rondjes reed. “We hadden een positieve dag qua betrouwbaarheid en uitvoering. De omstandigheden waren behoorlijk uitdagend, met de hoge temperaturen en sterke wind, maar de situatie was voor iedereen gelijk. We hebben ons programma afgewerkt en zijn verder gegaan met het leren kennen van de auto en het verzamelen van zoveel mogelijk data.”

Egginton over de donderdag

Egginton is op zijn beurt van mening dat het een positieve dag is geweest voor het gehele team. "Er waren geen problemen met de auto en doordat we maar één rode vlag hadden in de ochtend, konden we het merendeel van ons programma voltooien. Het eerste deel van de ochtend stond in het teken van het uitvoeren van meerdere aero tests. Yuki reed hiervoor met rakes op de sidepods. De data die deze tests opleveren zijn erg belangrijk om de correlatie met de windtunnel goed te krijgen. Hierna ging Yuki aan de slag met verschillende testitems en de basisafstelling van de auto, alvorens het stuur over te geven aan Nyck voor de middag."

Prestatie De Vries

Over De Vries was Egginton ook lovend. "Nyck ging verder met het testen van verschillende zaken, terwijl hij ondertussen waardevolle data vergaarde over de C2- en C3-band. Het is nog vroeg, maar over het geheel genomen zijn we tevreden met wat we vandaag geleerd hebben. We hebben een goed idee waar we nu op moeten focussen en zullen daar de komende twee dagen mee bezig gaan." De Vries komt vrijdagmiddag en zaterdagochtend weer in actie.

