Lars Leeftink

Donderdag 23 februari 2023 19:19 - Laatste update: 21:15

Max Verstappen heeft teruggeblikt op een succesvolle eerste testdag in Bahrein. De Nederlander eindigde op de eerste plaats en hield onder meer Fernando Alonso achter zich op een dag waarin hij tijdens zowel de ochtendsessie als de middagsessie in actie kwam.

Tegenover Motorsport.com blikt Verstappen terug op de eerste testdag, waarin hij 157 rondjes reed. "Het is een goede dag geweest. We hebben veel ronden gereden en geen problemen gekend, dat is precies wat je wilt op zo'n testdag. We konden ons meteen op de auto focussen en verschillende dingen proberen, ook om de nieuwe banden van dit jaar te begrijpen. We hebben overdag veel kunnen rijden, toen het nog erg warm was, maar ook in de avonduren, toen het afkoelde. Al met al is dit een geslaagde dag geweest."

RB19

Verstappen laat weten dat de fans geen grote veranderingen moeten verwachten, maar dat het team verder wil gaan met hetzelfde concept. Volgens Verstappen kost aanpassen aan de auto daardoor ook minder tijd dan vorig jaar het geval was. "Het is een evolutie ten opzichte van vorig jaar hè. Vorig jaar moest je jezelf nog aanpassen aan de nieuwe auto's en begrijpen wat je anders moest doen. Door het afgelopen seizoen is de start nu veel makkelijker voor iedereen. Maar goed, het is wel belangrijk om te voelen hoe de auto is geëvolueerd ten opzichte van vorig jaar. Het voelt iets anders aan, al komt dat ook door de nieuwe banden."

Verbeteren

Volgens Verstappen zijn belangrijke onderdelen zoals tractie en de snelheid en balans in langzame bochten de punten waar Red Bull zich zeker nog op gaat focussen. "Daar werken we aan. Alleen dit is natuurlijk nog maar één circuit en staan er op de kalender heel veel verschillende banen, waar je ook verschillende dingen voor nodig hebt. Daardoor moeten we het stap voor stap bekijken." Vrijdagochtend kan Verstappen toekijken hoe Sergio Pérez zijn kilometers maakt, terwijl de Nederlander zelf vervolgens op vrijdagmiddag weer aan de beurt is. Zaterdag is Verstappen vervolgens vrij.