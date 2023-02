Jeen Grievink

Woensdag 22 februari 2023 10:22 - Laatste update: 10:46

In de afgelopen weken hebben de Formule 1-teams hun nieuwe livery voor het 2023-seizoen onthuld en de fans hebben nu laten weten welke zij het mooist vinden. Op het officiële Twitter-kanaal van de Formule 1 valt te lezen dat de fans massaal hebben gekozen voor de matzwarte livery van Mercedes.

De ene na de andere auto werd in de maand februari onthuld aan het grote publiek. Hoewel niet ieder team haar daadwerkelijke raceauto voor aankomend seizoen liet zien, toonden zij wel allemaal hun nieuwe livery. De meest in het oog springende ontwerp, bleek toch wel die van Mercedes. De W14 is voor het komende seizoen gehuld in een matzwart carbonjasje. Het is een ware transformatie als we deze vergelijken met de W13 van vorig jaar. De fans kunnen het blijkbaar wel waarderen, want zij brachten massaal hun stem uit op de W14 in antwoord op de vraag welk team de mooiste livery voor 2023 heeft.

Artikel gaat verder onder video

Mercedes spant de kroon, Ferrari en Alfa Romeo ook 'op het podium'

Het nieuwe uiterlijk van Mercedes kreeg maar liefst 31% van de stemmen. Hiermee liet de Duitse renstal concurrent Ferrari ver achter zich. De iconisch rode bolide van Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. komt volgens de fans op de tweede plaats, met 19% van de stemmen. De derde plaats is er voor het design van Alfa Romeo. Zij kregen 15% van de stemmen. Red Bull Racing kreeg op haar RB19 een stuk minder stemmen - al is niet bekendgemaakt hoeveel. Dit was ergens misschien ook wel te verwachten, aangezien het team van Max Verstappen haar livery van dit seizoen nauwelijks heeft veranderd ten opzichte van vorig jaar.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.