Vincent Bruins

Zondag 19 februari 2023 11:29

Max Verstappen negeerde tijdens de Grand Prix van São Paulo afgelopen november een teamorder van Red Bull Racing om Sergio Pérez voorbij te laten. Hij liet toen weten over de boardradio zo zijn redenen te hebben. Pérez was woest op zijn teamgenoot. Verstappen vertelt hoe zijn relatie met de Mexicaan tegenwoordig is.

In de slotfase van de race op het Interlagos reed Verstappen op de zesde positie. Als hij er niet in zou slagen om de vijfde plek af te pakken van Fernando Alonso, zou hij een teamorder krijgen om Pérez, die streed om P2 in het kampioenschap met Charles Leclerc, er voorbij te laten. Het lukte de Nederlander niet om de Alpine van Alonso bij te houden en dus volgde de teamorder. Verstappen sloeg het bevel echter in de wind en reageerde fel: "Ik heb het je laatst al verteld, jullie hoeven dit niet nog een keer aan mij te vragen, oké? Ben ik duidelijk?!" Pérez was niet te spreken over de actie van Verstappen: "Ja, het laat wel zien wie hij echt is!" Uiteindelijk was Pérez de tweede positie in de puntenstand hoe dan ook kwijtgeraakt aan de Ferrari van Leclerc die het seizoen met drie punten meer afsloot. Het duo bij de Oostenrijkse renstal gaat nu het derde jaar samen in. Verstappen laat de teamorder-rel achter zich.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Webber verwacht derde titel voor Verstappen: "Voor Max is het soms Formule 1 plus"

Op elkaar rekenen

"Het gaat erg goed," vertelde Verstappen tegenover CNN over hoe zijn relatie nu is met Pérez. "We gaan prima met elkaar over weg en we gaan nu ons derde jaar samen in. Voor het team is het belangrijk dat we op elkaar kunnen rekenen en dat we goed kunnen samenwerken. Zo maken we stappen vooruit met het team en op het moment dat er nieuwe onderdelen op de auto worden aangebracht, dan is iedereen er blij mee." Verstappen heeft de teamorder-rel ondertussen achter zich gelaten: "We zijn professioneel genoeg om ons daarover heen te zetten. We zijn coureurs en soms zitten we hoog in onze emoties, maar dat is normaal. De adrenaline giert door je lijf na zo'n race."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)