Susie Wolff dient klacht in tegen FIA, Verstappen wil sleutelfiguren binnenboord houden | GPFans Recap

Vandaag werd bekend dat Susie Wolff, na de beschuldiging van belangenverstelling in december, een klacht tegen de FIA indient. Daarnaast heeft Max Verstappen een boekje opengedaan over zijn toekomst bij Red Bull Racing en hij wijst naar de cruciale factor om de sleutelpersonen binnen het team te houden. Daar zou de Grand Prix van Australië in 2025 weer de openingsrace van het jaar moeten worden. Dit is de GPFans Recap van donderdag 21 maart.

Pérez over mogelijk vertrek Verstappen: "Zou een klap zijn voor het team"

Sergio Pérez is tijdens de donderdag in Melbourne voor het eerst ingegaan op een mogelijk vertrek van Max Verstappen, die een clausule in zijn contract zou hebben waardoor hij makkelijk zou kunnen vertrekken bij het momenteel dominante team in F1. "Ik zie dan ook geen reden om het te veranderen. Als Max Red Bull zou verlaten, dan zou het natuurlijk een klap zijn voor het team." Meer lezen over de reactie van Sergio Pérez op het mogelijke vertrek van de Limburger? Klik hier!

Verstappen over toekomst bij Red Bull: "Sleutelfiguren binnen het team behouden"

Max Verstappen stelt dat het belangrijk is dat 'de sleutelfiguren behouden blijven' wil hij zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2028 uit gaan dienen. De Nederlander weet van de geruchten omtrent hem en Mercedes en kan ermee leven, maar hoopt ook 'dat hij weer wat meer kan praten over de auto' van Red Bull. "Zoals ik al eerder gezegd heb, ik ben gelukkig binnen dit team. Maar het is absoluut heel belangrijk dat we de sleutelfiguren - dat zijn er velen, ik ga geen namen noemen - binnen het team behouden, voor een langere periode." De hele reactie van Max Verstappen lezen? Klik hier!

Susie Wolff dient klacht in tegen FIA na onderzoek omtrent belangenverstrengeling

De FIA lijkt zich op te kunnen maken voor een gang naar de rechter. Susie Wolff, vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, heeft een rechtszaak in Frankrijk aangespannen en een klacht ingediend tegen de autosportfederatie. "Ik voel dat het meer dan ooit belangrijk is om op te staan, het onjuiste gedrag te benoemen en ervoor zorgen dat mensen verantwoordelijk worden gehouden. Sommigen denken dat de stilte ze van hun verantwoordelijkheid kan vrijwaarden, maar dat is niet zo." Meer lezen over waarom Susie Wolff de klacht tegen de FIA heeft ingediend? Klik hier!

Verstappen heeft geen trek in overstap naar Mercedes: "Ik ben gelukkig bij dit team"

Max Verstappen is sinds het uitbreken van de hele Red Bull Racing-rel inmiddels één van de namen die veelvuldig in verband wordt gebracht met Mercedes. "Nee, ik heb geen idee wat er na 2028 gaat gebeuren. Ik weet niet eens of ik daarna wel in de Formule 1 blijf. Dat is waarom ik die deal op de eerste plaats natuurlijk heb ondertekend. Ik ben gelukkig bij dit team." Meer lezen over interesse van Mercedes in Verstappen en hoe hij daarop reageert? Klik hier!

'Grand Prix van Australië wordt in 2025 weer de eerste race van het seizoen'

Het gaat er alleszins op lijken dat de wedstrijd in Australië vanaf volgend jaar weer de openingsrace van de koningsklasse gaat worden. Dit jaar is de Formule 1 gestart in Bahrein net als de voorgaande seizoenen, maar vanwege de Ramadan werd de Grand Prix op zaterdag gehouden. Volgend jaar is de Ramadan al in februari en dus lijkt Australië op pole position te staan om de openingsrace weer te mogen organiseren. Meer lezen over de mogelijke verplaatsing van de openingsrace naar Melbourne? Klik hier!

