De Grand Prix van Australië stond een tijd lang als eerste Grand Prix van de jaargang op de kalender, al is die plek sinds een aantal jaar vergeven aan de Grand Prix van Bahrein. Voor 2025 is de kans echter groot dat de race Down Under weer terugkeert als de opener van het seizoen.

Albert Park is sinds 1996 gastheer van de koningsklasse en het komende weekend het decor van de derde Grand Prix van het seizoen. De baan is ruim 5,3 kilometer lang en voorzien van in totaal zestien bochten. De snelste rondetijd is in handen van Michael Schumacher. De Duitse racelegende deed er in 2004 1.24.125 over om met zijn Ferrari het circuit van start naar finish rond te gaan. De meest recente winnaar van de Australische Grand Prix is Max Verstappen. De Nederlander wist in 2023 Lewis Hamilton en Fernando Alonso te verslaan.

Eerste race van het seizoen

Het komende weekend keren we op dat circuit terug voor de derde Grand Prix van het seizoen, nadat we eerst neergestreken zijn in Bahrein en Saoedi-Arabië voor een swing door het Midden-Oosten. De eerste twee races werden al op de zaterdag gereden omdat we te maken hadden met de Ramadan. Volgend jaar is het echter zo dat de Ramadan al eind februari van start gaat en De Telegraaf weet te melden dat het daardoor aannemelijk is dat de Grand Prix van Australië naar voren geschoven wordt als de eerste race van het seizoen. Dat nieuws is nog niet officieel bevestigd door de Formule 1, zo meldt de ochtendkrant. Overigens zal er niks veranderen aan de wintertests, die de laatste jaren steevast gereden worden op het Bahrain Internation Circuit in Sakhir.

