Max Verstappen stelt dat het belangrijk is dat 'de sleutelfiguren behouden blijven' wil hij zijn contract bij Red Bull Racing tot eind 2028 uit gaan dienen. De Nederlander weet van de geruchten omtrent hem en Mercedes en kan ermee leven, maar hoopt ook 'dat hij weer wat meer kan praten over de auto' van Red Bull.

De toekomst van Verstappen is, ondanks de goede sportieve prestaties om het seizoen 2024 mee te beginnen, voor het eerst sinds zijn komst bij Red Bull onderwerp van gesprek. Dit komt door de gebeurtenissen rondom de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner, beschuldigingen waarvan Red Bull stelt dat ze - na een onafhankelijk onderzoek - ongegrond zijn. De anonieme mail met vermeend bewijs die vervolgens verstuurd werd, de woorden van Jos Verstappen over de situatie bij Red Bull en het korte onderzoek naar Helmut Marko in Djedda hebben gezorgd voor nog meer rumoer rondom Red Bull, terwijl de vermeende clausule in het contract van Verstappen de geruchten over een overstap naar Mercedes op gang hebben gebracht. Geruchten die Mercedes-teambaas Toto Wolff de afgelopen twee weken maar al te graag kracht bij heeft gezet.

Verstappen over toekomst

Tegenover aanwezige media, waaronder AD.nl, zegt Verstappen dat hij momenteel geen enkele reden heeft om te vertrekken bij Red Bull Racing en dat het best wel weer wat meer over de auto van Red Bull mag gaan. "Het leidt me allemaal niet af, ik kan makkelijk uitschakelen als ik de paddock verlaat. Maar als je me nu vraagt: zou je niet liever wat meer praten over die goede auto? Ja, natuurlijk." Verstappen laat wel, nogmaals, weten wat hij verwacht van de organisatie binnen het team wil hij zijn contract, dat nog loopt tot eind 2028, uitdienen bij Red Bull. "De core, die moet behouden blijven."

Sleutelfiguren moeten bij Red Bull blijven

Verstappen gaat hier vervolgens wat verder op in, alhoewel hij meer op de vlakte blijft dan in Djedda. De vraag die in eerste instantie wordt gesteld, is of Verstappen zijn contract tot eind 2028 wel gaat uitdienen. "Daarom heb ik dat contract in de eerste plaats getekend. Zoals ik al eerder gezegd heb, ik ben gelukkig binnen dit team. Maar het is absoluut heel belangrijk dat we de sleutelfiguren - dat zijn er velen, ik ga geen namen noemen - binnen het team behouden, voor een langere periode. Want die zijn verantwoordelijk voor de prestaties. Maar het is zeker mijn intentie om trouw aan die deal te blijven, ja. Zou ook wel een mooi verhaal zijn toch, voor mij persoonlijk. Om deel uit te maken van maar één familie, van één team.”

