Max Verstappen is naar verluidt dicht bij een deal met Mercedes voor vanaf 2025, als vervanger van Lewis Hamilton. Dat meent voormalig Formule 1-coureur en icoon van de sport Johnny Herbert te weten.

Max Verstappen is al jaren niet meer weg te denken bij Red Bull Racing, maar de toekomst van de drievoudig wereldkampioen bij de Oostenrijkse grootmacht lijkt sinds een aantal weken op losse schroeven te staan. Enige tijd geleden werd er een onderzoek naar teambaas Christian Horner gestart vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, en ondanks dat het onderzoek inmiddels in het voordeel van de Brit is afgerond, is het allesbehalve rustig binnen de kampioensformatie.

Artikel gaat verder onder video

Onrust binnen Red Bull Racing

Kort na het bekendmaken van de conclusie van het onderzoek, werd er in de paddock een mail rondgestuurd met het vermeende bewijs tegen Horner. Ook heeft de vrouw in kwestie - een teamlid van Red Bull Racing - naar verluidt een klacht ingediend bij de FIA, waardoor ook het motorsportorgaan een onderzoek zou moeten starten. In Saoedi-Arabië liet Red Bull-topman Helmut Marko weten dat hij mogelijk geschorst zou worden door het team, omdat zou worden gedacht dat hij het vermeende bewijs heeft gelekt.

OOK INTERESSANT: Ferrari verwacht dat Sainz deel kan nemen aan Grand Prix van Australië

Ondertussen liet Jos Verstappen optekenen dat Horner niet langer aan kan blijven als teambaas, waarna Max Verstappen in de media liet weten dat hij een team is met zijn vader, en dat Jos geen leugenaar is. Ook liet hij optekenen dat als Marko bij Red Bull Racing moet vertrekken, zijn eigen toekomst bij het team ook onzeker is, ondanks zijn contract tot eind 2028. Sindsdien wordt Verstappen regelmatig aan Mercedes gelinkt, waar in 2025 een stoeltje vrijkomt vanwege het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton.

OOK INTERESSANT: Auto Verstappen na Grand Prix van Saoedi-Arabië onderworpen aan willekeurige FIA-controle

Deal met Mercedes?

En die deal neemt steeds serieuzere vormen aan, aldus Johnny Herbert: "Ze zijn heel dicht bij het uit het team duwen [van Max Verstappen], vertelt hij tegenover The Sun. "Ik heb gehoord dat de deal met Mercedes steeds dichterbij komt. Ze vernietigen mogelijk het team en het succes dat ze hebben gehad. Het is niet de Christian Horner-show, maar de Max Verstappen-show, want hij is degene die al die races en kampioenschappen voor Red Bull wint. Het zou te gek voor woorden zijn als Max vanwege deze situatie moet vertrekken. Jos heeft gezegd dat het team uit elkaar gescheurd wordt, en ik denk dat het al veel te lang heeft geduurd. Christian zou erover na moeten denken en een stap opzij moeten doen."

Gerelateerd