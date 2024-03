Het Formule 1-team van Ferrari verwacht dat Carlos Sainz aankomend weekend in Melbourne weer achter het stuur zal kruipen. De Spanjaard viel anderhalve week geleden in Saoedi-Arabië uit met een blindedarmonsteking.

Carlos Sainz moest tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië plots onder het mes, vanwege een blindedarmontsteking. De Ferrari-coureur werd daarom vanaf de derde vrije training vervangen door de achttienjarige Formule 2-coureur Oliver Bearman, iets wat de jonge Brit niet onverdienstelijk deed. Bearman maakte indruk met zijn optreden door op het zeer uitdagende stratencircuit in Djedda als zevende over de streep te komen. Daarmee heeft de Ferrari Driver Academy-coureur een uitstekend visitekaartje afgegeven aan iedereen in de paddock.

Herstel na blindedarmoperatie

Ferrari-teambaas Fred Vasseur liet afgelopen week weten dat het nog niet helemaal duidelijk was hoe lang Sainz zal moeten herstellen van de geslaagde operatie: "Het herstel tot nu toe is geweldig. Het feit dat hij vandaag [zaterdag] in staat was te komen om bij het team te zijn, is een goed teken", citeert Autosport.com. "Hij vliegt morgen met mij terug en zal een week volledige rust hebben. We zullen een beslissing nemen zodra hij over een week naar Melbourne moet vliegen, maar ik ben optimistisch."

Terugkeer Sainz lijkt aanstaande

Inmiddels is het echter bekend dat het in de lijn der verwachting ligt dat Sainz aankomend weekend in Australië weer achter het stuur zal stappen. "Carlos is sinds twee dagen hier in Melbourne en hij is oké", zo laat een woordvoerder van Ferrari weten. Officieel nieuws vanuit Ferrari laat nog even op zich wachten, al lijkt het dus duidelijk dat de 28-jarige coureur geen vervanging meer nodig heeft.

