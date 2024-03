Sergio Pérez is tijdens de donderdag in Melbourne voor het eerst ingegaan op een mogelijk vertrek van Max Verstappen, die een clausule in zijn contract zou hebben waardoor hij makkelijk zou kunnen vertrekken bij het momenteel dominante team in F1. Hoe denkt de Mexicaan over de situatie?

De twijfel over de toekomst van Verstappen bij Red Bull is niet ontstaan door de sportieve prestaties, gezien zijn twee zeges na twee races in 2024, maar door de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner en alle onrust die daarop volgde. Pérez zelf zegt, tijdens de persconferenties in Melbourne, geen clausule in zijn contract te hebben. "Ik heb die clausule niet. Ik weet niet welke clausule Max wel in zijn contract heeft staan, dat moet je aan hem vragen. Max heeft een contract, zover ik weet, en is hij helemaal toegewijd aan het team. Verder is het niet aan mij om erop te reageren. Het heeft niets met mij te maken. Ik focus me op mijn eigen beslissingen en wat ik moet doen. Om over andere coureurs te praten, terwijl ik de feiten niet ken, heeft geen zin." Het contract van de Mexicaan loopt eind dit jaar ook af, waardoor ook zijn toekomst bij het team nog onzeker is.

Red Bull sportief in sterke positie

Pérez vervolgt: "Het team bevindt zich in een zeer sterke positie. Kijk maar naar de resultaten. De harmonie die er binnen het team voor nodig is om dat te bereiken, ontstaat niet snel. Dat duurt even. Jaren waarschijnlijk." Verstappen won in Bahrein met een Grand Slam de eerste race van het seizoen om 2024 te openen, terwijl de Nederlander een week later met dertien seconden voorsprong won in Saoedi-Arabië en Red Bull zelf naast eerste ook tweede werd tijdens de eerste twee races. Het team heeft in 2024 wederom met afstand de snelste auto, zeker als Verstappen achter het stuur zit.

Vertrek Verstappen groot verlies

Mocht het toch zo zijn dat Verstappen vertrekt bij Red Bull, iets wat sinds de beschuldigingen aan het adres van Horner steeds vaker in de geruchten terug te vinden is, dan zou dit volgens Pérez een groot verlies zijn voor Red Bull Racing. "Iedereen binnen het team werkt goed samen, alle engineers zijn eensgezind en dat zie je ook aan hoe efficiënt we de afgelopen jaren zijn geweest. Ik zie dan ook geen reden om het te veranderen. Als Max Red Bull zou verlaten, dan zou het natuurlijk een klap zijn voor het team."

