De Saudi-Arabische staatsoliemaatschappij Aramco zou overwegen om het Formule 1-team van Aston Martin verder over te nemen, zo schrijft het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.uno. Daarbij zou het vizier ook gericht zijn op het aantrekken van Max Verstappen en Adrian Newey.

Het is een publiek geheim dat de interesse in de Formule 1 vanuit Saoedi-Arabië steeds verder toeneemt. De oliestaat stampte in 2021 nog gloednieuw en razendsnel circuit door de straten van Djedda uit de grond, maar presenteerde recent al plannen voor een nieuwe futuristische baan in de stad Qiddiya, waar de Grand Prix van Saoedi-Arabië in de toekomst gehuisvest moet gaan worden. Het Qiddiya Speed Park Track kent in de bouwplannen een hoogteverschil van maar liefst 108 meter, wat gelijk staat aan ongeveer twintig verdiepingen.

Artikel gaat verder onder video

Aramco wil betrokkenheid bij Aston Martin vergroten

Daarnaast speelt staatsoliemaatschappij Aramco, tevens de grootste oliemaatschappij ter wereld, een steeds grotere rol in de Formule 1. Zo is het in ieder geval tot 2028 titelsponsor van het team van Aston Martin, maar naar verluidt wil men meer. Het doorgaans goed ingevoerde Formul1a.uno meldt dat Aramco een grotere betrokkenheid wil bij de Britse renstal in handen van Lawrence Stroll, en een volledige overname zou overwegen.

OOK INTERESSANT: Saoedi-Arabië onthult nieuw futuristisch Formule 1-circuit als vervanger van Djedda

Vizier gericht op Verstappen en Newey

Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië zouden er gesprekken zijn gevoerd die hierop wijzen. Daarnaast zou Aramco een aantal grote namen in het vizier hebben. Onder andere Max Verstappen en topontwerper Adrian Newey zouden bij Red Bull Racing losgepeuterd moeten worden, om vanaf 2026 bij Aston Martin aan de slag te gaan. Dat jaar gaat de renstal ook rijden met krachtbronnen van Honda, wat Aramco in staat stelt samen te werken met een aantal grote namen in de autosport.

Gerelateerd