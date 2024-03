De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt nu nog verreden op het Jeddah Corniche Circuit, maar zal na 2027 verhuizen naar een gloednieuwe baan in Riyad. De baan is gerust spectaculair en futuristisch te noemen. Er zijn hoogteverschillen tot wel 108 meter en er wordt gewerkt met een door LED-verlichte openingsbocht die 70 meter omhoog gaat, wat overeenkomt met meer dan 20 verdiepingen.

In de afgelopen vijf jaar is het ene na het andere internationale autosportevenement opgedoken in Saoedi-Arabië. In 2018 werd de Race of Champions gehouden in het Koning Fahdstadion in de hoofdstad Riyad. In hetzelfde jaar opende de Formule E haar seizoen daar met de Diriyah E-Prix. Sinds 2020 wordt ook de Dakar Rally in de woestijn van Saoedi-Arabië verreden. In 2021 kwamen daar Extreme E, het elektrische offroad-kampioenschap waarin onder andere Lewis Hamilton zijn eigen team heeft, en de Formule 1 Grand Prix nog eens bij. Niet lang geleden is de SAMF ook gesprekken begonnen met MotoGP-organisatie Dorna. En daar blijft het niet bij, want voor de Formule 1 wordt er een gloednieuwe baan geïntroduceerd vanaf 2028.

De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt momenteel nog gehouden op Jeddah Corniche Circuit in Djedda, maar na 2027 komt daar verandering in. Het koninkrijk hoopt dan het circuit in Qiddiya klaar te hebben. Qiddiya moet de hoofdstad van entertainment, sport en kunst van Saoedi-Arabië worden. Naast dat er circuits worden gebouwd, zullen er ook pretparken, waterparken, stadions voor andere internationale sporten, academies voor sport en kunst, concertgebouwen en andere amusementslocaties, en avontuurlijke activiteiten in de natuur komen. Het Qiddiya-circuit wordt een waar spektakelstuk, zo blijkt uit de presentatie van de nieuwe baan.

De eerste digitale beelden van het nieuwe 320 km/u-circuit zijn getoond en kosten noch moeite lijken gespaard. Het circuit springt met name in het oog vanwege haar enorme hoogteverschillen. Over een ronde van 21 bochten is er maar liefst 108 meter hoogteverschil te vinden. Het middelpunt daarvan is de zogenaamde 'Blade', een met LED-verlichte openingsbocht die maar liefst 70 meter omhoog gaat. Dit staat gelijk aan meer dan 20 verdiepingen. Het Qiddiya-circuit, officieel Qiddiya Speed ​​Park Track genoemd, gaat de voordelen van straten- en permante circuits combineren. Het ontwerp komt van de hand van oud-Formule 1-coureur Alex Wurz en de bekende circuitontwerper Hermann Tilke.

Niet alleen moet het qua racen een waar spektakel worden in Qiddiya, ook buiten de sessies om moet er voor de fans genoeg te doen, te zien en te beleven zijn. Zo komen er meerdere uitkijkpunten en uitkijkterrassen, zal er een muziekarea zijn en wordt er een Six Flags-achtbaan gebouwd die parallel loopt aan de baan. Het project, dat op 48 kilometer van de Saoedische hoofdstad Riyad wordt gerealiseerd, moet na 2027 gereed zijn om de Grand Prix van Saoedi-Arabië over te nemen van het Jeddah Corniche Circuit.

