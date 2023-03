Vincent Bruins

Donderdag 16 maart 2023 11:32

Als het aan Khalid bin Sultan bin Abdullah Al Faisal Al Saud ligt, dan zal Saoedi-Arabië over niet al te lange tijd een van de belangrijkste landen in de auto- en motorsportindustrie zijn. De president van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF) vertelt over de plannen voor Qiddiya waar de Formule 1 Grand Prix naar verluidt naartoe zal verhuizen na 2027.

In de afgelopen vijf jaar is het ene na het andere internationale autosportevenement opgedoken in het Midden-Oosterse land. In 2018 werd de Race of Champions gehouden in het Koning Fahdstadion in de hoofdstad Riyad. In hetzelfde jaar opende de Formule E haar seizoen daar met de Diriyah E-Prix. Sinds 2020 wordt ook de Dakar Rally in de woestijn van Saoedi-Arabië verreden. In 2021 kwamen daar Extreme E, het elektrische offroad-kampioenschap waarin onder andere Lewis Hamilton zijn eigen team heeft, en de Formule 1 Grand Prix nog eens bij. Niet lang geleden is de SAMF gesprekken begonnen met MotoGP-organisatie Dorna.

Tot en met 2027 op Jeddah

De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt momenteel nog gehouden op Jeddah Corniche Circuit in Djedda, maar na 2027 zou daar verandering in moeten komen. Het koninkrijk hoopt dan een circuit in Qiddiya te hebben. Qiddiya moet de hoofdstad van entertainment, sport en kunst van Saoedi-Arabië worden. Naast dat er circuits worden gebouwd, zullen er ook pretparken, waterparken, stadions voor andere internationale sporten, academies voor sport en kunst, concertgebouwen en andere amusementslocaties, en avontuurlijke activiteiten in de natuur komen. Prins Khalid liet afgelopen januari weten dat hij ook hoopt dat automerken en Formule 1-teams zich zullen vestigen in het Midden-Oosterse land. McLaren kondigde in juni 2022 aan een onderzoeks- en innovatiecampus te vestigen in de Oxagon, een enorme, achthoekige havenstad van 48 vierkante kilometer die half in de Rode Zee zal liggen.

Dertien circuit voor alle disciplines

"Waar we nu echt hard aan werken is het bouwen van een ultramoderne faciliteit in Qiddiya," legde de prins uit tegenover RACER. "Het is een autosportstad met meer dan dertien circuits. Het is voor racen op het circuit voor auto's, voor motoren, voor driften, voor dragracen, maar ook [op onverhard] voor rally's en motorcross, dus het zal beschikbaar zijn voor onze jeugd om te komen genieten van hun hobby op een veilige plek en daarnaast geeft het ons de gelegenheid om de volgende generatie coureurs voor te bereiden. We willen kampioenen hebben die meedoen aan evenementen op het hoogste niveau en we moeten vanaf de basis beginnen. We hebben de infrastructuur nodig; we moeten de juiste omgeving voor hen hebben, zodat ze kunnen leren en kunnen deelnemen en hopelijk hen kunnen leiden naar een plaats in deze topkampioenschappen."