Max Verstappen is sinds het uitbreken van de hele Red Bull Racing-rel inmiddels één van de namen die veelvuldig in verband wordt gebracht met Mercedes. In Australië benadrukt de Nederlandse coureur nog maar eens dat hij van plan is om zijn tot en met 2028 lopende contract gewoon bij de Oostenrijkers uit te dienen.

Enkele weken geleden brak met het onderzoek naar Christian Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Inmiddels is de bom intern behoorlijk ontploft en lijkt er sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf lijken betrokken te zijn bij de interne problemen en het is de vraag hoe deze hele onrust opgelost kan gaan worden. Ondertussen wordt Verstappen - mede door uitspraken en acties van vader Jos - regelmatig in verband gebracht met een overgang naar Mercedes, het team waar Lewis Hamilton na dit jaar vertrekt.

Na 2028

Zover is het echter nog lang niet. Verstappen heeft de afgelopen periode al meermaals aangegeven over een contract bij Red Bull te beschikken en in Australië - waar hij uiteraard veel vragen krijgt over zijn toekomst - herhaalt hij dat verhaal: "Welk jaar? Nee, ik heb geen idee wat er na 2028 gaat gebeuren. Ik weet niet eens of ik daarna wel in de Formule 1 blijf. Dat is waarom ik die deal op de eerste plaats natuurlijk heb ondertekend. Ik ben gelukkig bij dit team", zo wordt de drievoudig wereldkampioen door Motorsport.com geciteerd. Daarmee maakt Verstappen voorlopig op een duidelijke manier een einde aan de speculaties over zijn toekomst.

Verstappen snapt Wolff

Uiteindelijk kan er ook nog wel een grapje vanaf over Toto Wolff zijn duidelijke interesse in Verstappen. De Oostenrijkse teambaas hengelde in de afgelopen paar weken veelvuldig in het openbaar naar de diensten van de Red Bull-coureur en stak niet onder stoelen of banken dat hij Verstappen graag in de Zilverpijl zou zetten. "Ik begrijp dat wel! Maar dat heeft geen enkele impact op mij en wat ik doe. Zoiets is natuurlijk altijd leuk om te horen. Toto en ik hebben zo onze momentjes gehad, maar dat is denk ik normaal als twee teams met elkaar om het kampioenschap vechten. Maar het respect is er altijd geweest", besluit hij.

