Dit weekend is IndyCar in Portland voor de veertiende race van het seizoen. IndyCar is de Amerikaanse raceklasse waarin dit seizoen wederom Rinus 'VeeKay' van Kalmthout uit zal komen. De stand van zaken in 2024 voor dit weekend.

VeeKay is in 2024 wederom actief in IndyCar namens Ed Carpenter Racing, dit keer in een groene en zwarte auto. De Nederlander eindigde de afgelopen jaren net buiten de top tien en reed een paar ijzersterke races, maar in de top tien van het kampioenschap eindigen is de Nederlander nog niet gelukt. Wordt dit het seizoen waarin het hem gaat lukken?

Stand IndyCar 2024

Vorig weekend, het eerste weekend na de zomerstop, was het Josef Newgarden die de tweede seizoenshelft goed begon door te winnen in Madison. Hij bleef Scott McLaughlin en Linus Lundqvist voor. VeeKay werd tiende en veroverde zo veel punten voor het kampioenschap.

Alex Palou staat na de race in Madison nog steeds bovenaan in het kampioenschap met 443 punten. Colton Herta staat met 384 punten op P2, gevolgd door Scott Dixon en Will Power. De top tien wordt afgemaakt door McLaughlin, Pato O'Ward, Kirkwood, Josef Newgarden, Alexander Rossi en Felix Rosenqvist. Rinus VeeKay, die 221 punten verzamelde in 2024, staat vijftiende en zit 28 punten van een plek af in de top tien.

Only four races remain to crown a champion.

#INDYCAR pic.twitter.com/Zj3C9Lqf1T — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 18, 2024

