Lars Leeftink

Vrijdag 17 februari 2023 19:54 - Laatste update: 20:02

Mercedes onthulde woensdag de livery voor het seizoen 2023 en besloot weer terug te gaan naar zwart. Dit deed het in 2020 en 2021 ook al en zorgt voor wat variatie in de livery van Mercedes. Wie naar de afgelopen jaren kijkt en denkt aan de dominante jaren van het team, zal desondanks meteen de kleur grijs voor zich zien.

Dit is niet zo gek, want dit was wel de meestgebruikte kleur de afgelopen jaren. In 2020 en 2021 besloot het team voor een zwarte livery te kiezen om een boodschap naar buiten te brengen. Dit jaar lijkt de reden voor het switchen naar zwart vooral vanwege het verminderen van het gewicht van de auto te zijn. De lancering van de nieuwe auto is een goede reden om de liveries van de afgelopen jaren op een rijtje te zetten.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alpine zal motoren leveren aan Andretti-Cadillac als ze de Formule 1 halen

2016

We gaan terug naar 2016, op een moment dat het team al twee jaar aan het domineren was met Lewis Hamilton en Nico Rosberg en beide kampioenschappen in 2014 en 2015 had gewonnen. In 2016 was dit niet anders, met 765 punten en een eerste plaats in het kampioenschap bij de constructeurs. De livery van dat jaar had vooral Epson, Boss en Petronas als sponsoren (naast het logo van Mercedes) op de livery. Dit was een livery die vooral grijs was en ook wat lichtblauw aan de onderkant en op de vleugels van de auto had.

2017

In 2017 veranderde er in beide gevallen vrij weinig. Het team domineerde, dit keer met Valtteri Bottas als vervanger van Rosberg, wederom en werd met 668 punten eerste in het kampioenschap bij de constructeurs. De auto bleef daarnaast grijs en lichtblauw. Wederom waren Petronas, Epson, Boss en het logo van Mercedes de voornaamste logo's die aanwezig waren op de livery.

2018

In 2018 besloot het team aan de onderkant, voorkant en achterkant van de auto wat zwart toe te voegen aan de livery. Grijs bleef domineren en lichtblauw was ook nog aanwezig, maar zwart kreeg een prominentere plek op de livery. Met dezelfde sponsoren en logo's op de livery werd het team wederom eerste in beide kampioenschappen met 655 punten.

2019

2019 bleek het jaar te zijn dat het team wederom wat verder ging in het toevoegen van zwarte contouren. Grijs en lichtblauw waren nog steeds de kleuren die voornamelijk terug te zien waren op de livery van het team, maar wederom was er ten opzichte van het jaar daarvoor meer zwart. Tevens waren de patronen anders. Aan de prestaties van het team veranderde echter niks: 739 punten en het kampioenschap bij zowel de coureurs als de constructeurs.

2020

2020 was dus het seizoen dat het team koos voor een compleet zwarte livery ter ondersteuning van een belangrijke boodschap, namelijk dat Mercedes tegen racisme en discriminatie is. Grijs was niet meer terug te vinden op de auto, terwijl lichtblauw nog wel een belangrijke rol speelde. Tevens was Ineos samen met AMD op de livery te vinden, waardoor er ook op dat gebied wat veranderingen waren. Ondanks al deze veranderingen bleef het team domineren. Met 573 punten was het puntentotaal niet zo hoog als de jaren daarvoor, maar het leverde wel weer twee kampioenschappen op. Het zou echter wel het laatste jaar zijn dat dit het geval was.

2021

In 2021 besloot het team ook in het zwart te gaan rijden. De terugkeer van grijs was echter al wel daar. Aan de achterkant van de auto besloot het team grijs toe te voegen en dit over te laten lopen in zwart. Ook lichtblauw bleef onderdeel van de livery, terwijl er dankzij sponsor Ineos ook rood aan de bovenkant van de auto werd toegevoegd. Met deze auto werd het team wel kampioen bij de constructeurs (613.5 punten), maar niet bij de coureurs. Deze prijs was voor Max Verstappen.

2022

In 2022, het seizoen waarin een nieuw tijdperk in de Formule 1 begon en Mercedes derde eindigde in het kampioenschap met 515 punten, ging het team qua livery weer terug naar grijs. Ondanks dat er vooral nog zwart aan de onderkant terug te vinden was, waren het vooral grijs en lichtblauw die weer dominant waren. Ook de kleur rood was aanwezig, op dezelfde plekken als in 2021. Met George Russell als vervanger van Bottas was het seizoen zelf dus niet zo succesvol.

2023

In 2023 gaat het team in de jacht op een terugkeer op het bovenste treetje in beide kampioenschappen dus weer terug naar zwart. Er is eigenlijk geen grijs terug te vinden op de auto, die zwart en lichtblauw als de voornaamste kleuren heeft. Zelfs rood is veel minder aanwezig dan voorgaande jaren, ondanks dat Ineos nog wel terug te vinden is op de livery. Ook Petronas, AMD, TeamViewer en IWC spelen als sponsoren een belangrijke rol op de livery van de W14. Russell en Hamilton zullen hopen dat de W14 er niet alleen goed uitziet, maar ook snel gaat zijn.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)