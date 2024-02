Horner vrijgesproken van beschuldigingen, FIA komt met strengere maatregelen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het grote nieuws van vandaag was natuurlijk dat het onderzoek naar het mogelijke grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner is afgerond. Red Bull GmbH is tot de conclusie gekomen dat hij mag aanblijven als teambaas van de Formule 1-renstal. De energydrankfabrikant heeft bevestigd dat de klacht is afgewezen. Nu kan het team van Max Verstappen zich eindelijk focussen op het racen en als het aan Charles Leclerc ligt, gaat Red Bull het lastig krijgen. De Ferrari-coureur gaat voor de overwinning in Bahrein, als die kans zich voordoet. Bahrein is de seizoensopener van een recordbrekend jaar als het gaat om het aantal Grands Prix. 24 races is teveel, zo duidde Fernando Alonso aan tijdens de persconferenties. Verstappen sloot zich bij de mening van de Spanjaard aan. Verder legde Toto Wolff uit waarom het een '1 plus 1'-contract aan Hamilton aanbood, gaat Verstappen in op de klachten over de samenwerking tussen Red Bull en Visa Cash App RB, en komt de FIA met strengere maatregelen wat betreft te langzaam rijden op de baan.

Wolff wilde herhaling van Verstappen voorkomen en bood daarom '1 plus 1'-deal aan bij Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde in een gesprek met ORF dat hij niet het risico wilde lopen om Andrea Kimi Antonelli te verliezen en er daarom voor koos om Lewis Hamilton een '1 plus 1'-deal aan te bieden in augustus. Wolff had in het verleden de kans om Max Verstappen aan zich te binden, maar daar waar Red Bull de Limburger een zitje bij Toro Rosso (nu Visa Cash App RB) kon aanbieden, moest Verstappen het bij Mercedes doen met een kans in de Formule 2. De Oostenrijker wil diezelfde fout met Antonelli voorkomen. "Er was vele jaren geleden een situatie waarin we de mogelijkheid hadden om Max te laten rijden. En dat was toen niet mogelijk omdat we simpelweg geen cockpit hadden," zo legde hij uit. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over klachten omtrent samenwerking Red Bull en VCARB: "Typisch F1"

Er wordt door rivalen van Red Bull Racing en Visa Cash App RB (VCARB) geklaagd dat de twee teams te nauw samenwerken. Vooral Zak Brown, de CEO van McLaren, heeft zich erover uitgesproken. Max Verstappen heeft laten weten dat soort opmerkingen "typisch F1" te vinden. "Dat is constant een tactiek in de Formule 1, eentje die altijd gebruikt wordt," reageerde Verstappen op de vraag van de aanwezige media in Bahrein of zulke opmerkingen van de concurrentie pogingen zijn om Red Bull onstabiel te maken naast dat ook nog het onderzoek naar teambaas Christian Horner speelt. "Dat is niet alleen van toepassing op deze situatie, maar dat is altijd het geval en typisch voor F1. Dat is 100 procent typisch F1." De regerend wereldkampioen vindt het daarnaast ook normaal dat belangrijk personeel van Red Bull naar VCARB kan en andersom en ook dat de concurrentie probeert engineers van Red Bull weg te kapen. Meer lezen? Klik hier!

Alonso en Verstappen vinden F1-kalender te lang: "Niet vol te houden zo"

Het Formule 1-seizoen van 2024 staat op het punt om te beginnen. Nooit eerder hebben er zoveel Grands Prix op de kalender gestaan als nu. Fernando Alonso liet weten dat er momenteel veel van de coureurs wordt gevraagd. "Ten eerste moet ik eerst beslissen of ik überhaupt door wil blijven gaan met racen," antwoordde Alonso tijdens de persconferentie op de vraag of hij geïnteresseerd is in het zitje dat vrijkomt bij Mercedes na de transfer van Lewis Hamilton richting Ferrari. "Ik voel me op dit moment nog geweldig, maar het is een veeleisende kalender en in 2026 komen daar ook nog eens andere technische reglementen bij." Verstappen sloot zich bij de mening van Alonso aan. De coureur van Red Bull Racing vindt dat de huidige Formule 1-kalender te lang is. "Voor mijn gevoel zitten we ver boven de limiet als het gaat om [het aantal] races. Dit is niet vol te houden zo." Meer lezen? Klik hier!

Leclerc wil zege pakken in Bahrein: 'Gaan er alles aan doen om Red Bull te verslaan'

Charles Leclerc hoopt het Red Bull Racing lastig te maken tijdens de Grand Prix van Bahrein, de seizoensopener van de Formule 1. De Ferrari-coureur vindt het echter moeilijk om te zeggen hoe de pikorde precies is, aangezien Red Bull geen simulatie van een volledige race-afstand heeft gedaan tijdens de wintertest. "Het ding is dat Red Bull een van de weinige teams is dat geen simulatie van een volledige race-afstand deed tijdens de test, iets wat ons normaal gesproken zou helpen om te begrijpen waar we precies staan," begon Leclerc tegenover de aanwezige media. "Het is erg lastig om te weten waar we staan. Wij hebben wel [zo'n simulatie] gedaan, dus we weten natuurlijk wel waar wij staan. Dit is een baan waar we in het verleden sterk zijn geweest en ik hoop dat we kunnen meedoen om de overwinning. Uiteraard, als de kans zich voordoet, dan zullen we er absoluut alles aan doen om die te grijpen." Meer lezen? Klik hier!

FIA komt met strengere maatregelen omtrent 'onnodig' langzaam rijden

De FIA komt dit jaar met strengere regels omtrent het onnodig langzaam rijden tijdens de kwalificatie. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft de richtlijnen om gevaar te voorkomen, namelijk bijgewerkt in zijn race notes voor het openingsweekend in Bahrein. In paragraaf 2.1 van de race notes valt te lezen dat de maximale rondetijd ook dit jaar terugkeert. De coureurs worden echter vanaf dit seizoen bij elke 'marshall post' gemeten. Dat zijn de delen op het circuit tussen de lichtpanelen van de FIA in. De consequentie is ook duidelijk, zo zal een coureur die onnodig te langzaam rijdt zich moeten melden bij de wedstrijdleiding. Ook heeft de FIA nieuwe instructies gegeven met betrekking tot specifieke punten op het circuit. "Bij snel naderende auto's dienen coureurs tussen bocht drie en vier, bocht 10 tot 11, en bocht 13 tot 14 van de racelijn af te gaan om elk snelheidsverschil te vermijden." Meer lezen? Klik hier!

Horner-soap ten einde: Red Bull Racing gaat na onderzoek officieel door met teambaas

De hele soap rondom Christian Horner is officieel ten einde gekomen. Red Bull heeft naar aanleiding van de externe onderzoeksresultaten rondom de Britse teambaas besloten dat er geen redenen zijn om in te grijpen. Dat betekent dat Horner gewoon als teambaas voor de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez aanblijft. Het moederbedrijf Red Bull GmbH kwam dan ook met het volgende in een statement: "Het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen tegen de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen. De klager heeft een recht van beroep. Red Bull heeft er vertrouwen in dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is geweest." Meer lezen? Klik hier!

