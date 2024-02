Charles Leclerc hoopt het Red Bull Racing lastig te maken tijdens de Grand Prix van Bahrein, de seizoensopener van de Formule 1. De Ferrari-coureur vindt het echter moeilijk om te zeggen hoe de pikorde precies is, aangezien Red Bull geen simulatie van een volledige race-afstand heeft gedaan tijdens de wintertest.

Het seizoen 2024 begint aankomende zaterdag met de wedstrijd op het Bahrain International Circuit, een baan waar Leclerc en Ferrari meermaals sterk zijn geweest. De Monegask pakte daar tweemaal pole position en won de race in 2022. Ook vorig jaar, in de minder sterke SF-23, lag hij op podiumkoers, totdat de Ferrari-krachtbron de geest gaf. De Scuderia zal het ook dit jaar weer tegen Red Bull moeten opnemen en de energydrankfabrikant is sterker dan ooit. Vorig seizoen wonnen Max Verstappen en Sergio Pérez 21 van de 22 Grands Prix.

Kans grijpen

"Het ding is dat Red Bull een van de weinige teams is dat geen simulatie van een volledige race-afstand deed tijdens de test, iets wat ons normaal gesproken zou helpen om te begrijpen waar we precies staan," begon Leclerc tegenover de aanwezige media. "Het is erg lastig om te weten waar we staan. Wij hebben wel [zo'n simulatie] gedaan, dus we weten natuurlijk wel waar wij staan. Dit is een baan waar we in het verleden sterk zijn geweest en ik hoop dat we kunnen meedoen om de overwinning. Uiteraard, als de kans zich voordoet, dan zullen we er absoluut alles aan doen om die te grijpen."

Positieve spiraal

Leclerc hoopt uiteraard ook na Bahrein zeges te pakken. "Om voor nog veel meer overwinningen te strijden, dat zou zeker een stap in de goede richting zijn en zou het een positief seizoen maken. Ik denk dat we door moeten blijven gaan met het positieve momentum van de tweede helft van vorig jaar, want ook al was het over het algemeen geen goed seizoen - we begonnen veel slechter dan wat onze verwachtingen waren aan het begin van 2023 - de tweede helft van het jaar was veel beter. Ik denk dat iedereen in het team, en iedereen in de paddock, dat ook zo voelde, dat we in een positieve spiraal zitten op weg naar betere resultaten met een duidelijk beeld van waar we naartoe willen en hoe we daar gaan komen."

