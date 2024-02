Lewis Hamilton zal na dit Formule 1-seizoen de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. Voormalig Ferrari-coureur Ivan Capelli is van mening dat Mercedes de Britse coureur een telefoonverbod zou moeten opleggen.

Hamilton maakte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport in 2007 en heeft altijd met Mercedes gereden, eerst bij McLaren met de Mercedes-krachtbron en daarna bij het Mercedes-team zelf. Na bijna twee decennia zal deze samenwerking ten einde komen, want Hamilton maakte tijdens de afgelopen winterstop bekend zijn handtekening te hebben gezet onder een contract met Ferrari voor 2025. Mercedes maakt een lastige periode mee sinds de introductie van het huidige pakket aan technische reglementen in 2022 en Hamilton heeft sindsdien ook geen enkele Grand Prix gewonnen. Capelli, die in de jaren 90 voor Ferrari uitkwam, denkt dat Mercedes alles op alles zal zetten om niet alleen hun eigen team te verbeteren, maar ook om zo weinig mogelijk aan de concurrentie weg te geven. De Italiaan stelt dan ook voor dat Mercedes Hamilton een telefoonverbod zou moeten opleggen om het verspreiden van informatie over de auto's van 2025 tegen te gaan nu al bekend is dat Hamilton niet langer voor de Zilverpijlen zal uitkomen na dit seizoen.

Telefoonverbod en Newey bij Ferrari?

"Als ik Mercedes was, dan zou ik het hem verbieden om zijn telefoon mee te nemen in de garage vanaf halverwege het seizoen om aan de veilige kant te zitten," legde Capelli uit tegenover La Gazzetta dello Sport. "Hoe dichter ze bij het einde komen van hun werkrelatie, hoe minder informatie Mercedes Hamilton zal geven. Alsnog, Hamilton zelf zal zeker alles geven dit seizoen." Capelli kijkt er naar uit om de zevenvoudig wereldkampioen in het rood te zien. "Hij begrijpt wat Ferrari betekent. Hij zal nieuwe energie met zich meebrengen. Hij brengt ook ervaring, enthousiasme en misschien een aantal engineers mee, misschien een aantal die geloofden dat Ferrari nooit zou veranderen. Misschien wel een engineer wiens naam begint met een N," zo doelt Capelli op Adrian Newey die momenteel de hoofdontwerper is bij Red Bull Racing.

