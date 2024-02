FIA komt met strengere maatregelen omtrent 'onnodig' langzaam rijden

De FIA komt dit jaar met strengere regels omtrent het onnodig te langzaam rijden tijdens de kwalificatie. Wedstrijdleider Niels Wittich heeft de richtlijnen om gevaar te voorkomen, namelijk bijgewerkt in zijn race notes voor het openingsweekend in Bahrein.

Afgelopen jaar maakte de internationale autosportbond zich zorgen over het gevaar dat ontstond tijdens kwalificatie. Coureurs die in hun opwarmronde zaten, reden zo langzaam dat het snelheidsverschil ten opzichte van een coureur die in zijn snelle ronde zat, te groot was. De FIA stelde daarom een maximale rondetijd in, maar de bond zal in 2024 de controle gaan opvoeren.

Extra controle

In paragraaf 2.1 van de race notes valt te lezen dat de maximale rondtijd ook dit jaar terugkeert. De coureurs worden echter vanaf dit seizoen bij elke 'marshall post' gemeten. Dat zijn de delen op het circuit tussen de lichtpanelen van de FIA in. De consequentie is ook duidelijk, zo zal een coureur die onnodig te langzaam rijdt zich moeten melden bij de wedstrijdleiding. Ook heeft de FIA nieuwe instructies gegeven met betrekking tot specifieke punten op het circuit. "Bij snel naderende auto's dienen coureurs tussen bocht drie en vier, bocht 10 tot 11, en bocht 13 tot 14 van de racelijn af te gaan om elk snelheidsverschil te vermijden."

Afgelopen seizoen probeerden coureurs de ingevoerde maatregelen te omzeilen door in de pitstraat heel langzaam te rijden of bijna stil te staan, maar ook dat is vanaf dit seizoen verboden. In de bijgewerkte regel staat namelijk ook dat dit geldt voor in de pitstraat. Toch blijft de vraag wat de FIA precies voor straf uit zal gaan delen bij een overtreding. Afgelopen jaar waren er namelijk diverse overtredingen, maar echte straffen bleven uit.

