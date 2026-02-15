Flow-vis en aero rakes in F1: Waarom worden ze gebruikt tijdens testdagen en trainingen?

Het Formule 1-seizoen begint altijd met de officiële testdagen. Twee dingen die we vaak zien op de auto's tijdens deze sessies in de winter zijn flow-vis en aero rakes. Maar waarom worden deze eigenlijk gebruikt?

Tijdens de wintertest mag iedere formatie gebruikmaken van slechts één auto tegelijk en om kosten te besparen, zijn er maar weinig testdagen. De teams kunnen gelukkig nog gebruikmaken van bepaalde middelen zoals flow-vis en aero rakes om meer data te verzamelen. Dit gebeurt overigens niet alleen tijdens de testdagen, maar soms ook tijdens vrije trainingen voor een Grand Prix. We nemen deze onder de loep.

Aero rakes

Aero rakes lijken op metalen hekken die op de auto gemonteerd worden. Ze kunnen erg groot zijn en over de sidepods en de engine cover hangen of achter de voorwielen, maar ze komen ook in een kleinere maat voor achterop bij de diffuser. De aero rakes bestaan uit sensoren die bijvoorbeeld druk en temperatuur kunnen meten, maar ook kunnen meten hoe de luchtstroom loopt vanuit bijvoorbeeld de banden of de voorvleugel. Teams kunnen data vanuit de windtunnel vergelijken met data van de aero rakes om voor een bepaald circuit met een betere aerodynamische afstelling te komen. Uit de data van de aero rakes kunnen teams zien hoe verschillende afstellingen de prestaties van de auto veranderen. Op die manier kan bepaald worden of bijvoorbeeld de voorvleugel een beetje versteld moet worden voor wat meer downforce.

Flow-vis

'Flow' betekent luchtstroom en 'vis' staat voor visualisation, het in beeld brengen ervan. Flow-vis is een felgekleurde verf die wordt gemaakt van een fluorescerende poeder en een bepaald soort olie. Het kan op allerlei verschillende onderdelen aangebracht worden, voordat de auto naar buiten wordt gestuurd, zoals de voor- of achtervleugel of de sidepods. Teams kunnen met flow-vis de aerodynamische prestaties van hun auto onderzoeken, omdat de verf de luchtstroom volgt bij hoge snelheden, net als in de windtunnel. Als een team ontdekt dat de verf en dus de luchtstroom zich ergens afscheidt van de rest van de verf, dan kan dat betekenen dat dat turbulente lucht en dus 'drag' is, een plek op de bolide waar downforce niet optimaal gegenereerd wordt. Aangezien er tegenwoordig niet ongelimiteerd in de windtunnel getest kan worden, is flow-vis dus een belangrijke manier waarop teams kunnen zien hoe de auto zich op aerodynamisch vlak gedraagt.

