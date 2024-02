In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Woensdag openbaarde Alpine de twee liveries waarmee het in 2024 zal proberen het seizoen 2023 achter zich te laten. Verder waren er weer veel ontwikkelingen rondom de beschuldigingen aan het adres van Christian Horner, reageerde ook Giedo van der Garde op de situatie, raakte Viaplay een aandeelhouder kwijt en besprak Michael Bleekemolen in gesprek met GPFans het grensoverschrijdende gedrag waar de medewerkster van Red Bull Horner van aan het beschuldigen is. Dit is de GPFans Recap van 7 februari.

Alpine onthult livery voor 2024: weer twee liveries komend seizoen

Alpine heeft woensdagmiddag haar livery voor het seizoen 2024 onthuld. Het is daarmee het vijfde team dat de nieuwe kleurstelling aan de buitenwereld heeft getoond. Zoals de afgelopen jaren ook het geval was, is er ook een speciale livery waarin acht keer gereden gaat worden. Meer lezen en zien? Klik hier!

Noorse aandeelhouder ziet geen toekomst meer in Viaplay en stoot aandelen af

Begin dit jaar was er goed nieuws voor Viaplay, maar het bedrijf heeft nu weer te maken gekregen met verlies. Dit keer gaat het echter niet direct om geld, maar om een aandeelhouder. Hoe groot is de impact voor Viaplay? Meer lezen? Klik hier!

'Beschuldigingen grensoverschrijdend gedrag Horner niet van seksuele aard'

De beschuldigingen omtrent grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner zouden niet van seksuele aard zijn. Een vrouwelijke medewerkster zou niet blij zijn geweest met de manier waarop de Brit binnen Red Bull Racing leiding gaf en heeft toen, na klachten vanuit Horner hierover, zelf een klacht ingediend. Meer lezen? Klik hier!

'Relatie tussen Jos Verstappen en Christian Horner ernstig beschadigd'

Volgens Motorsport-Total, dat doorgaands goede bronnen heeft, is de relatie tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner bekoeld tot een nulpunt. Dit zou de reden kunnen zijn dat het De Telegraaf was dat maandag bekendmaakte dat er een onderzoek tegen de Brit loopt. Meer lezen? Klik hier!

Marko laat van zich horen: "Horner heeft afgelopen jaren fantastisch werk geleverd"

Helmut Marko heeft kort gereageerd op de situatie rondom Christian Horner en de beschuldigingen vanwege grensoverschrijdend gedrag binnen Red Bull Racing. De Oostenrijker heeft tot nu toe gezwegen, maar heeft zich nu kort uitgesproken. Meer lezen? Klik hier!

Van Der Garde voorspelt einde tijdperk Horner bij Red Bull Racing: "Geloof mij maar"

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde ziet het somber in voor Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing wordt sinds maandag beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Van Der Garde zegt in de DRS: De Race Show dat Horner geen rol zal spelen tijdens de teampresentatie op 15 februari en dat zijn vertrek nabij is. Meer lezen? Klik hier!

Bleekemolen over Horner: "Drie jaar terug kenden we 'grensoverschrijdend gedrag' niet eens'

Christian Horner kwam maandag ineens plotsklaps negatief in het nieuws toen De Telegraaf groot uitpakte met een onderzoek tegen de Britse teambaas van Red Bull Racing. Horner zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Michael Bleekemolen reageert op de situatie en sprak met GPFans. Meer lezen? Klik hier!