De beschuldigingen omtrent grensoverschrijdend gedrag zouden niet van seksuele aard zijn. Er zou iets anders zijn voorgevallen waardoor de medewerker een klacht indiende en melding maakte van het gedrag van de Brit.

Dit weet een bron van The Sun woensdag te melden. Volgens de site zijn de beschuldigingen dus niet van seksuele aard, zoals bijvoorbeeld bij Marc Overmars en Ajax het geval was. Het zou gaan om een vrouwelijke medewerker die een klacht indiende vanwege de strikte manier waarop Horner leiding zou geven binnen Red Bull. Volgens de bron zou Horner zich zorgen hebben gemaakt om de uitlatingen van de werkneemster en haar vervolgens duidelijk hebben gemaakt dat de Brit hier niet blij mee was. "Vervolgens diende ze een klacht in over zijn 'controlerende' gedrag, waardoor deze crisis voor het team ontplofte."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Vrijdag onderzoek en mogelijke beslissing over toekomst Horner bij Red Bull'

Vrouw Horner

Gisteren werd volgens hetzelfde The Sun duidelijk dat de vrouw van Horner, Geri Halliwell, niks van de aanklachten gelooft en haar man steunt. Maandag kwam via De Telegraaf het nieuws naar buiten dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld om de beschuldigingen rondom grensoverschrijdend gedrag te onderzoeken. Veel mensen zullen dan meteen aan seksueel gedrag denken, maar dit is niet altijd het geval. Dit zou volgens The Sun dus nu ook het geval zijn.

D-Day Horner en Red Bull

Vrijdag zal, zo werd dinsdag bekend, een belangrijke dag worden voor Horner en Red Bull. Er zal in Groot-Brittannië dan onderzoek worden gedaan naar Horner, waarbij hij en de medewerkster een verklaring af moeten gaan leggen. Daarna zal duidelijk gaan worden of er genoeg is gebeurd om te concluderen dat een toekomstige rol als teambaas van Red Bull niet mogelijk is. Als dit het geval is, zal Red Bull op snelle sprong op zoek moeten gaan naar een opvolger. Dit zou volgens de geruchten Jonathan Wheatley zijn, de teammanager van Red Bull. Het team wil, linksom of rechtsom, in ieder geval voor 15 februari duidelijkheid hebben. Dan wordt de RB20 gelanceerd en wil het team geen afleidingen hebben als het aan het nieuwe seizoen begint met de testdagen en de eerste Grand Prix in Bahrein.