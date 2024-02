De toekomst van Christian Horner lijkt de komende dagen op het spel te staan. Na de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag die maandag boven water kwamen, gaat einde deze week een onderzoek en mogelijk een beslissing volgen.

Dit weet Auto, Motor und Sport te melden. Tijdens het onderzoek zullen zowel Horner als de medewerker die betrokken is bij de situatie en eventuele getuigen een verklaring af moeten leggen. Dit onderzoek zou plaatsvinden in Groot-Brittannië. Uit dit onderzoek moet gaan blijken of Horner daadwerkelijk te ver is gegaan en de medewerker slachtoffer is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Mocht dit zo zijn en er wordt geconcludeerd dat een samenwerking met Horner op basis van de verzamelde informatie onmogelijk is, dan zal Red Bull Racing op zoek moeten naar een andere teambaas.

15 februari

Het team zou voor 15 februari duidelijkheid over de situatie willen hebben. Dan gaat het seizoen voor Red Bull Racing namelijk echt beginnen met de onthulling van de RB20 waarin Max Verstappen voor de vierde keer op rij kampioen hoopt te worden. Red Bull zou tijdens dit evenement geen afleiding willen hebben en, mocht dit nodig zijn, de nieuwe teambaas al een rol laten spelen in de presentatie. Mocht het onderzoek uitwijzen dat er niet iets ernstigs is gebeurd en Horner zijn werk als teambaas kan vervolgen, dan zal hij gewoon aanwezig zijn. Horner was ook aanwezig bij de vergadering van de F1 Commission, waar maandag onder meer het sprintformat, het activeren van DRS na de eerste ronde in plaats van de tweede ronde en het gebruik van vier in plaats van drie motoren per coureur voordat er een straf volgt, werden goedgekeurd.

Toekomst Horner

Oftewel: momenteel voert Horner nog gewoon zijn taken als teambaas van Red Bull Racing uit. Horner zou, aldus het Duitse Bild, foto's hebben gestuurd naar een medewerker. Details hierover zijn verder niet bekend en Red Bull, Horner en adviseur Helmut Marko hebben ook tot nu toe besloten alleen via een statement te laten weten dat er een onafhankelijk onderzoek gaande is. Dit zou vrijdag dus gaan gebeuren.