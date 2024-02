Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde ziet maar somber in voor Christian Horner. De teambaas van Red Bull Racing wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en Van Der Garde verwacht in de DRS: De Race Show dat Horner niet aanwezig zal zijn tijdens de teampresentatie op 15 februari en dat zijn vertrek nabij is.

Als donderslag bij heldere hemel werd maandag bekend dat de teambaas van Red Bull Racing een onderzoek over zich heeft hangen, wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Horner is al sinds de oprichting van de renstal het gezicht van het Oostenrijkse team geworden en het 2024-seizoen zou het twintigjarige bestaan van het team zijn. Toch lijkt het geen heugelijke periode voor Horner te worden, want moederbedrijf Red Bull heeft inmiddels een onderzoek lopen tegen de teambaas. Hoewel Horner eerdere al aantijgingen heeft ontkend, verwacht Van Der Garde het einde van de Brit als teambaas van Red Bull Racing.

'Exit Horner

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez wil dit seizoen het succesverhaal van 2023 door gaan zetten, maar zal eerst moeten afrekenen met de verhalen rondom Horner. Volgende week donderdag staat de onthulling van de RB20 gepland en Van Der Garde verwacht dat we daar Horner niet zullen gaan zien. "Horner wordt door Red Bull intern natuurlijk gecontroleerd. Geloof mij maar, als volgende week die presentatie komt, dan staat Horner daar echt niet te presenteren." Volgens de voormalige Caterham-coureur zal teammanager Jonathan Wheatley die rol op zich nemen

'Smetje op Red Bull'

Het is daarnaast volgens niet goed voor het imago van Red Bull, zeker niet op het sportieve vlak. "Voor Red Bull is dit natuurlijk dramatisch en dan hebben ze volgende week ook nog die presentaties. Red Bull zal wederom met een megagoede auto komen, dus in dat opzicht zullen ze een heel mooi seizoen hebben, maar dit is wel een beetje een smetje op de naam, maar ook het team", aldus Van Der Garde.