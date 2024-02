Hoewel de liefde voor Ferrari er ongetwijfeld zal zijn, meldt Formule 1-journalist Lawrence Barretto, dat Lewis Hamilton voor de Scuderia heeft gekozen, omdat hij simpelweg niet de gewenste contractverlenging bij Mercedes kreeg.

Voordat het officiële startsein voor het seizoen 2024 is gegeven, is er al een heleboel om over na te praten. Zo maakte Ferrari bekend dat het na het seizoen afscheid zal nemen van Carlos Sainz om op die manier plek te maken voor zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit is al sinds 2013 onderdeel van Mercedes en heeft in het verleden meermaals zijn loyaliteit voor het Duitse team uitgesproken. Vorige week kondigde hij echter aan dat hij vanaf 2025 in het Ferrari-rood op de startgrid zal verschijnen.

Ferrari richtte al een tijdje pijlen op Hamilton

Volgens Barretto, die in de F1 Nation Podcast zijn verhaal doet, trok Ferrari al meerdere keren aan Hamilton: "Lewis heeft al meerdere keren in zijn carrière met Ferrari gesproken, al was dat altijd informeel. Ook in mei (2023), rondom de Grand Prix van Monaco, belde John Elkann Lewis op met de mededeling: 'Kom naar Ferrari, we bieden je aan wat je wil'. Daarop gaf Lewis een duidelijke 'nee'. Dat was de laatste keer dat het een informeel gesprekje was."

Hamilton wilde langetermijndeal

Uiteindelijk verlengde Hamilton in augustus bij Mercedes, maar kreeg hij niet het gewenste contract. "Uiteindelijk belde Elkann Lewis in het najaar op met de mededeling dat hij een meerjarig contract en dus een langetermijnoptie kreeg. Hamilton was op dat moment bezig met een '1 + 1' contract bij Mercedes en nog voordat hij tekende, gaf hij aan dat hij graag een driejarig contract wilde. Mercedes kon dit echter niet bieden; ze wilden slechts één jaar geven. Daarom werd het aangepast naar die 1 + 1-deal."