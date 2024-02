Lewis Hamilton gaat vanaf 2025 bij Ferrari minder verdienen dan momenteel bij Mercedes, aldus het Italiaanse La Gazetta dello Sport. Wel krijgt hij zo'n veertig miljoen euro meer dan zijn aanstaande voorganger, Carlos Sainz.

Lewis Hamilton zet eind dit jaar een punt achter de succesvolle en langdurige samenwerking met Mercedes, om in de herfstdagen van zijn carrière in de Formule 1 vanaf 2025 een nieuw avontuur aan te gaan bij het team van Ferrari. Hier zal hij het zitje van Carlos Sainz overnemen. De 29-jarige Spanjaard debuteerde begin 2021 in het rood, maar zal na drie seizoenen weer uit Maranello moeten vertrekken. Hij won tot nu toe twee races in dienst van de Italiaanse grootmacht.

Basissalaris Hamilton

Hamilton behoort samen met Max Verstappen tot de best betaalde coureurs op de Formule 1-grid, maar naar verluidt gaat de zevenvoudig wereldkampioen er vanaf 2025 een stap op achteruit. Volgens La Gazetta dello Sport zal hij bij Ferrari een basissalaris van 50 miljoen euro per seizoen gaan verdienen. Een astronomisch bedrag, maar tegelijkertijd aanzienlijk minder dan zijn huidige salarisstrookje. Bij Mercedes krijgt de man uit Stevenage 60 miljoen euro per seizoen overgemaakt.

Totale inkomsten per jaar

Het basissalaris vormt voor veel coureurs echter slechts een bescheiden deel van de inkomsten. Met name de grotere namen, houden er vaak lucratieve samenwerkingen op na. Ook zijn er vaak aan resultaten gebonden bonussen. Zo worden de totale inkomsten van Hamilton vanaf 2025 op 100 miljoen euro per jaar geschat. Sainz verdient momenteel elf miljoen euro per seizoen bij Ferrari, dus teambaas Fred Vasseur heeft diep in de buidel moeten tasten voor de komst van de 39-jarige Brit.