Christian Horner kwam maandag ineens plotsklaps negatief in het nieuws toen De Telegraaf groot uitpakte met een onderzoek tegen de Britse teambaas van Red Bull Racing. Horner zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Michael Bleekemolen reageert op de situatie.

We waren nog niet bijgekomen van het grote Lewis Hamilton-nieuws van afgelopen week of er werd op maandag alweer een nieuwe bom gedropt in de Formule 1. Op maandag kwam het nieuws naar buiten over Horner, die onderzocht wordt wegens het schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie van Red Bull. De Brit zelf heeft de aantijgingen voorlopig resoluut van de hand gewezen, maar op de achtergrond circuleren er wel een aantal berichten die erop wijzen dat er toch wat meer aan de hand lijkt.

Overdreven?

GPFans sprak met Bleekemolen en vroegen hem naar zijn mening over de vervelende situatie: "Als ik de televisie aanzet - en ik kijk niet zoveel - dan hoor ik alleen maar 'grensoverschrijdend gedrag'. Drie jaar terug kenden we het woord amper. Ik vind het allemaal zo zwaar. Moet dat nou allemaal? Ik weet natuurlijk ook niet wat hij gedaan heeft. Misschien heeft hij iemand een klap op de kont gegeven. Ik heb geen idee. Het is wel vervelend allemaal. Het wordt zo breed uitgelicht. Een beetje een nare situatie, zowel voor hem als de mensen om hem heen. Sommigen zullen het misschien ook wel leuk vinden", stelt de coureur.

Spelletjes van de media

Bleekemolen legt de schuld vooral neer bij de media: "Er zijn natuurlijk mensen die hem liever kwijt dan rijk zijn. Helmut [Marko] misschien ook wel. We worden ook veel door de media op het verkeerde pootje gezet. Het is moeilijk om er wat over te zeggen." Het nieuws kwam natuurlijk van De Telegraaf, een Nederlands medium dat wellicht niet zoveel baat zou hebben bij gerommel binnen Red Bull. "Dat is zo, dat ben ik wel met je eens", reageert Bleekemolen op het aanhalen daarvan. "Het is wel vreemd allemaal. Maar of het de juiste weg allemaal bewandeld heeft, weten we niet zo goed. Het zijn allemaal speculaties."

Problemen voor Red Bull?

Hij vraagt zich vervolgens af of de hele situatie überhaupt invloed had binnen het team: "Ik denk dat het jammer is, die man doet goed zijn best. Volgens mij winnen ze af en toe wel eens een race. Je kan dus niet zeggen dat het een storende factor binnen het team is. Het zijn allemaal persoonlijke dingen." Mocht Horner daadwerkelijk schuldig zijn, kan dat wellicht grote schade gaan betekenen: "Het is nog maar eens de vraag. Dat zou wel eens schade kunnen opleveren. Het lijkt vaak of een teammanager niet of weinig doet. Dat kan ook zo zijn, maar misschien doet hij nét wel één dingetje dat goed is. Dat is heel moeilijk te zeggen."