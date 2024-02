Begin dit jaar was er goed nieuws voor Viaplay, maar het bedrijf heeft nu weer te maken gekregen met verlies. Dit keer gaat het echter niet direct om geld, maar om een aandeelhouder.

TotaalTV weet woensdag te melden dat Schibsted, een Noors mediabedrijf, tijdens een vergadering heeft besloten haar aandelen af te stoten. Dit klinkt ernstiger dan het is, aangezien deze aandelen nog maar 'enkele honderdduizend euro's' waard zijn gezien de huidige koers. Oftewel: het aandeel van het bedrijf in Viaplay is niet erg groot meer. Dit was het wel, want een halfjaar geleden kocht het bedrijf nog 10,1 procent van de aandelen. Door de recente ontwikkelingen zijn die aandelen echter steeds minder groot en waardevol geworden.

Canal+ en PPF

Canal+ en PPF hebben namelijk een geldinjectie gedaan van 20 miljoen euro, in ruil voor 30% van de aandelen. Zowel Canal+ als PPF hebben nu dus 30%, in totaal 60% van de aandelen van Viaplay in bezit. Dit, gecombineerd met het feit dat de waarde van de aandelen van Viaplay op de beurs flink verminderd is sinds 2023, zorgt ervoor dat de Noorse aandeelhouder nu niet zoveel meer waard zijn en problemen voor Viaplay dus uit zullen blijven. Een vertrek van Canal+ of PPF zou rampzaliger zijn geweest voor de streamingdienst.

Viaplay 2024

Nadat Viaplay aankondigde dat de geldinjectie door de aandeelhouders was goedgekeurd, kondigde de streamingdienst aan dat het jaarabonnement weer terug zou keren en klanten tevens in 2024 geen gebruik meer kunnen maken van Viaplay Xtra, het kanaal dat bij veel providers (denk aan KPN, Ziggo) op TV te zien was. Daardoor zal het alleen nog mogelijk zijn om online de sessies te bekijken. Viaplay vecht in 2024 met onder meer Ziggo Sport om de rechten van F1, die vanaf 2025 weer beschikbaar zijn. Het contract van Viaplay loopt namelijk eind 2024 af.