In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Maandag maakte Visa Cash App RB bekend dat het Tim Goss als Chief Technical Officer, Alan Permane als Racing Director en Guillaume Cattelani als Deputy Technical Director heeft aangesteld. Hiermee gaat de herorganisatie van het zusterteam van Red Bull Racing door. Verder werd duidelijk wat voor details er in het nieuwe contract van Charles Leclerc bij Ferrari staat, besloot Lewis Hamilton een oude bekende toe te voegen aan zijn team en liet Peter Windsor weten dat de carrière van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in 2024 op het spel staat. Dit is de GPFans Recap van 29 januari.

Visa Cash App RB maakt komst Permane, Goss en Cattelani wereldkundig

De vernieuwde organisatie binnen Visa Cash App RB, voormalig AlphaTauri en zusterteam van Red Bull Racing, begint vorm te krijgen. Het team heeft maandag drie kopstukken officieel aangekondigd voor het seizoen 2024, waardoor het team steeds completer begint te worden richting het nieuwe seizoen. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton haalt voormalig vertrouwenspersoon terug naar de Formule 1

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, heeft een oude bekende aan zijn team toegevoegd voor het seizoen 2024. De Mercedes-coureur heeft zijn voormalig rechterhand en vertrouwenspersoon, Marc Hynes, aankomend jaar weer aan zijn zijde staan. De Brit gaat in 2024 proberen voor het eerst sinds eind 2021 weer eens een zege te boeken in de koningsklasse. Meer lezen? Klik hier!

Windsor: 'Carrières van Tsunoda en Ricciardo kunnen na 2024-seizoen voorbij zijn'

Peter Windsor verwacht dat het F1-seizoen van 2024 allesbepalend zal zijn voor de twee coureurs van Visa Cash App RB: Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Volgens de voormalig teammanager van Ferrari kan het wel eens einde verhaal betekenen voor de coureur die het onderlinge duel verliest, terwijl de ander kansmaakt op promotie naar Red Bull Racing. Het is dus alles of niets voor beide coureurs, volgens Windsor. Meer lezen? Klik hier!

'Leclerc heeft speciale ontsnappingsclausule in nieuw contract bij Ferrari'

Charles Leclerc en Ferrari maakten vorige week na veel geruchten en lang onderhandelen bekend dat de Monegask een contractverlenging heeft getekend. Een aantal belangrijke onderdelen van het nieuwe contract zijn nu in de Italiaanse media aan het licht gekomen. Meer lezen? Klik hier!

Albon mogelijk de sleutelhouder tot stoelendans bij Red Bull Racing en Ferrari

Silly Season 2024 is met de contractverlengingen van Lando Norris en Charles Leclerc officieel begonnen. Lawrence Barretto meldt dat het Formule 1-team van Ferrari een van de geïnteresseerden in de diensten van Alexander Albon is, terwijl de engineers van Red Bull Racing de Thaise Brit ook hoog hebben zitten. Meer lezen? Klik hier!