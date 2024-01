Charles Leclerc en Ferrari maakten vorige week eindelijk een einde aan de geruchten omtrent de toekomst voor de Monegask door eindelijk met een nieuwe verbintenis te komen. Een aantal belangrijke onderdelen van het nieuwe contract zijn nu in de Italiaanse media aan het licht gekomen.

Leclerc en Ferrari hadden nog maar een contract tot en met het einde van 2024 en dus werd het spannend om te zien wat er zou gaan gebeuren met de toekomst van de Monegask. De Ferrari-coureur gaf in het verleden al meermaals aan dat zijn hart bij het Italiaanse team ligt en dat hij hoopt om in de toekomst prijzen richting Maranello te brengen. Leclerc voegde vorige week inderdaad daad bij het woord en zette zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis.

Details op straat

Verder werd er weinig bekendgemaakt over de precieze invulling van de deal. Er werd alleen gesproken over een nieuw contract voor 'meerdere jaren'. Corriere della Sera claimt echter de details van het nieuwe contract voor Leclerc te hebben. Het zou in ieder geval gaan om een verlenging van vier jaar, waardoor hij tot en met 2028 vast zou liggen bij de Italiaanse formatie. Wél zou de man uit Monte Carlo een speciale ontsnappingsclausule in zijn contract hebben laten zetten.

Clausule en salaris

In 2026 gaan natuurlijk de regels rondom de motoren op de schop. Volgens het Italiaanse medium kan Leclerc bij het team vertrekken wanneer blijkt dat ze in 2026 de boot gemist hebben en hem niet kunnen voorzien met een auto die capabel is om races en eventueel de titel te kunnen winnen. Overigens maakt men ook melding van het salaris voor Leclerc. Dat is niet misselijk: Leclerc gaat ruim 27,5 miljoen euro aan basissalaris opstrijken. Ook kan hij met bonussen ook nog ruim 4,5 miljoen euro pakken.