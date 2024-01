Lewis Hamilton zal met een extra boost aan het Formule 1-seizoen van 2024 beginnen. De Mercedes-coureur heeft zijn voormalig rechterhand en vertrouwenspersoon, Marc Hynes, aankomend jaar weer aan zijn zijde staan.

Hamilton en Hynes kennen elkaar al sinds beide heren actief waren in de Britse juniorklassen. Naarmate de zevenvoudig wereldkampioen in hoog tempo de raceladder beklom, begon Hynes op natuurlijke wijze zijn rechterhand te vormen. Zo regelde hij jarenlang de zakelijke kant voor Hamilton en was hij uitvoerend directeur van het managementbedrijf voor racetalent 'Project 44'. Eind 2021 kwam er echter een einde aan de samenwerking, iets wat naar eigen zeggen gezamenlijk was besloten.

Goede vriend en voormalig collega

De twee hebben elkaar nu echter weer gevonden, zo meldt The Telegraph. Hynes voegt zich voorafgaand aan het seizoen van 2024 weer bij de persoonlijke cirkel van de Brit, maar dit keer zal hij zich uitsluitend met race-activiteiten bezighouden. Hynes zal dus ook tijdens de raceweekenden aan de zijde van Hamilton staan. "Lewis kijkt ernaar uit om aan het nieuwe seizoen te beginnen en hij zal samenwerken met goede vriend en voormalig collega, Mark Hynes", zo vertelt een woordvoerder van de Brit.

Achtste wereldkampioenschap

De woordvoerder vervolgt: "Marc zal zijn expertise inzetten om Lewis te assisteren op het circuit. Hij zal zich uitsluitend focussen op race-activiteiten en de vastberadenheid van Lewis om weer om de eerste plaatst te gaan vechten, steunen." Hamilton maakt er geen geheim van jacht te willen maken op die recordbrekende achtste wereldtitel, maar daarvoor zal hij eerst een einde moeten maken aan de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen.