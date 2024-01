Visa Cash App RB maakt komst Permane, Goss en Cattelani wereldkundig

De vernieuwde organisatie binnen Visa Cash App RB, voormalig AlphaTauri en zusterteam van Red Bull Racing, begint vorm te krijgen. Het team heeft maandag drie kopstukken officieel aangekondigd voor het seizoen 2024.

Het gaat om Tim Goss als Chief Technical Officer, Alan Permane als Racing Director en Guillaume Cattelani als Deputy Technical Director. Peter Bayer, CEO van het team, is blij met de nieuwe aanwinsten. "Deze benoemingen betekenen een sterke stap voorwaarts voor Visa Cash App RB. De benoemingen van Guillaume en Alan zullen de capaciteiten op het gebied van ontwerp en ontwikkeling van onze auto's en de prestaties op het circuit vergroten. Met Tim's komst in oktober hebben we de belangrijkste elementen van een structuur opgezet om ons naar de volgende fase van onze reis te leiden en het succes van het team op de lange termijn te garanderen."

Teambaas Mekies

Ook Laurent Mekies, de nieuwe teambaas van het team, reageert tevreden op de drie aanwinsten. "De benoemingen van Tim, Guillaume en Alan voegen een enorme hoeveelheid winnende expertise toe aan het team en ik twijfel er niet aan dat ze zullen helpen om het team naar het volgende niveau in de F1 te brengen. We hebben al een zeer sterke en zeer ervaren groep bij het team en het aan boord halen van hoogopgeleide mensen zoals Tim, Guillaume en Alan zal onze capaciteiten een boost geven en ons helpen om aan de hoogste technische standaarden te voldoen bij het Visa Cash App RB F1 Team, zowel in de fabriek als op het circuit."

Goss, die onder meer heeft gewerkt met Ayrton Senna en Lewis Hamilton bij McLaren en tevens ervaring heeft bij de FIA, is blij met zijn stap. "Ik ben verheugd om bij Visa Cash App RB aan de start te staan van een nieuw competitietijdperk. Het is een team met veel trots en erfgoed, met een aantal uitzonderlijke mensen die er al zitten, en ik kijk ernaar uit om samen te werken met Team Principal Laurent Mekies en met Technisch Directeur Jody Egginton. Er ligt een spannende uitdaging voor ons, maar ik denk dat het team goed is uitgerust om die aan te gaan." Goss zal vanaf oktober beginnen bij het team, negen maanden nadat hij de FIA verliet. Ook Cattelani, bekend van onder meer McLaren en Red Bull Racing, kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Het is fantastisch om deze kans te krijgen om het Visa Cash App RB team naar een hoger competitieniveau te tillen. Ik kijk er echt naar uit om met Jody en alle andere leden van het technische team samen te werken aan machines die het team vooruit helpen en ons naar de voorste regionen van de grid brengen." Cattelani zal de plaatsvervangende directeur zijn.

Tot slot Permane, de bekendste naam van de drie en in het verleden jarenlang werkzaam bij Renault (ook onder Lotus en Alpine). "Na een paar maanden van rust is het geweldig om weer terug te keren naar het racen met het Visa Cash App RB-team. Uit jarenlange ervaring weet ik hoe professioneel, gedreven en competitief de mensen binnen dit raceteam zijn en ik kan niet wachten om te zien waar die spirit het team in de toekomst kan brengen." Permane zal verantwoordelijk zijn voor alles wat er qua engineering-operatie moet gebeuren op en rondom de circuits waar het team in 2024 op zal racen.