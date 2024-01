Na de recente contractverlenging van kopman Charles Leclerc, is de vraag nu hoe de toekomst van Carlos Sainz eruit gaat zien bij het Italiaanse team. De Spanjaard heeft ook een aflopend contract en zou met nieuwe eisen zijn gekomen die de gesprekken moeizaam maken.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Volgens de site, die berichtgeving van eerder dit weekend vanuit onder meer La Gazzetta dello Sport aanvult met nieuwe informatie, zijn er bepaalde details die ervoor zorgen dat de gesprekken tussen Sainz en Ferrari nog niet zijn afgerond. Sainz heeft dus, net zoals veel coureurs in F1, een aflopend contract en wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over zijn toekomst. Dit wil Ferrari ook, zo bleek afgelopen weekend al uit de geruchten. Nu is echter ook duidelijk geworden waardoor de gesprekken volgens de geruchten langer duren dan gepland.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull Racing niet de enige: Alpine doorstaat crashtest richting testdagen niet'

Rol Sainz bij Ferrari

Leclerc tekende vorige week een nieuw contract waardoor hij, volgens de geruchten, de komende drie jaar nog aan Ferrari verbonden zal zijn met de optie voor nog twee seizoenen. Dit zou dus tot in ieder geval 2026 zijn, met de optie om tot en met 2028 bij Ferrari te blijven. Sainz vraagt zich af of hij niet in de situatie terecht gaat komen waar Sergio Pérez nu ook in zit bij Red Bull Racing, namelijk dat Ferrari een team gaat bouwen om Leclerc en dat de Spanjaard meer een ondersteunende rol krijgt. Sainz wil zelf ook voor zijn kansen gaan, maar de vraag is of dit de komende jaren bij Ferrari mogelijk is.

Lengte en salaris

Via de geruchten van afgelopen weekend bleek al dat er ook discussie is over het salaris van Sainz, waarbij de Spanjaard meer zou willen dan Ferrari bereid is om te betalen. Toch is ook de lengte van het contract nog een discussie, aangezien Ferrari niet twee langdurige contracten uit wil delen. Sainz wil juist meer zekerheid en zou een contract van drie jaar of langer willen hebben. Er zijn dus veel details waar Sainz en Ferrari dus de komende weken nog uit moeten gaan komen. Onder meer Audi, maar ook teams als Aston Martin, Williams, Alpine en Red Bull zullen de situatie van de Spanjaard in de gaten blijven houden.