Red Bull Racing zou volgens de geruchten eind december de eerste crashtest niet gehaald hebben, maar is niet de enige die hiermee te maken heeft gekregen. Alpine heeft, met nog een maand te gaan tot de testdagen, namelijk ook de crashtest niet gehaald en heeft een nog kortere tijd om de auto klaar te krijgen voor de testdagen.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Volgens de site zou de frontale botsing wel gehaald zijn, daar waar het bij Red Bull dus eind december fout is gegaan. Het probleem is echter dat de laterale test niet is gehaald. Bij deze test wordt de auto op de proef gesteld met 300 kN (kilonewton) tegen de zijkant van de auto en het chassis aan. De zoektocht naar het besparen van gewicht is gaande bij Alpine, maar het is tevens de reden dat het team deze test niet gehaald heeft.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Leclerc heeft speciale ontsnappingsclausule in nieuw contract bij Ferrari'

Alpine 2024

Vorig jaar werd Alpine zesde bij de constructeurs en kon het geen aansluiting vinden bij de vijf topteams van F1. In 2024 zullen Pierre Gasly en Esteban Ocon, allebei met een aflopend contract, weer de coureurs zijn. Op 7 februari, volgende week woensdag, gaat het Franse team haar auto onthullen. Hierbij gaat het echter vooral om de livery, waardoor de auto zelf niet per se tot in de details klaar hoeft te zijn en er een prototype gebruikt kan worden om de livery te onthullen. De veiligheidseisen en de details op de auto zijn pas van belang als de auto op 21 februari begint aan de testdagen in Bahrein, die tot en met 23 februari gaan duren. Alpine heeft dus nog een maand om ervoor te zorgen dat de crashtest wel gehaald wordt en de auto klaar is voor deze testdagen richting het nieuwe seizoen.

Red Bull Racing

Het was hetzelfde Motorsport.com dat kon melden dat Red Bull Racing de crashtest eind december niet had gehaald en dat Ferrari hier begin januari wel in slaagde. De frontale botsing werd niet goed verwerkt door de voorvleugel en neus, waardoor het chassis schade opliep. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zei dat het vrij normaal is dat de eerste crashtest niet gehaald wordt en dat het team wat dingen heeft geprobeerde en risico's nam. Of Alpine dit ook gedaan heeft is niet duidelijk, maar de site meldt wel dat er aardig wat aanpassingen zijn gedaan aan de auto in vergelijking met vorig seizoen.