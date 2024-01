Lawrence Barretto meldt dat het Formule 1-team van Ferrari een van de geïnteresseerden in de diensten van Alexander Albon is, terwijl de engineers van Red Bull Racing de Thaise Brit ook hoog hebben zitten.

De stoelendans voor het aanstaande Formule 1-seizoen liep dit keer vroeg op zijn eind. Met de bevestiging op 1 december 2023 dat Logan Sargeant ook in 2024 voor het team van Williams uit zal komen, werden alle twintig zitjes definitief in beton gegoten. Een spraakmakend silly season is dit keer dan ook niet aan de orde, maar desalniettemin hebben er recent een aantal interessante ontwikkelingen plaatsgevonden. Vooral met het oog op 2025. Twee van de hoogst gewaardeerde coureurs op de grid hebben hun toekomst bij hun huidige werkgevers namelijk verlengd.

Contractverlengingen Leclerc en Norris

Charles Leclerc heeft "voor meerdere seizoenen" bijgetekend bij Ferrari, terwijl ook Lando Norris zijn deal met McLaren heeft verlengd. Geen van beide teams heeft exacte jaartallen genoemd, maar naar verluidt loopt de deal van laatstgenoemde op papier tot eind 2028. Alhoewel beide partijen ongetwijfeld zogeheten 'ontspanningsclausules' in hun contract op hebben laten nemen, vormt dit een interessante ontwikkeling op de coureursmarkt. Het betekent in ieder geval dat Red Bull Racing - mocht het contract van Sergio Pérez na 2024 niet worden verlengd - geen poging meer kan doen om één van deze twee heren binnen te halen.

Carlos Sains kanshebber?

Daarmee lijken Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo de meest voor de hand liggende kandidaten voor Red Bull Racing in 2025, maar er is nog een andere mogelijkheid: Carlos Sainz. De Spanjaard heeft een contract bij Ferrari tot eind 2024, en is nog volop in onderhandeling met de Italiaanse grootmacht. Eind 2017 verliet Sainz Toro Rosso en daarmee de Red Bull-familie om de overstap naar Renault te maken. Sindsdien heeft hij zich ontwikkeld tot een vaste deelnemer in de voorhoede van het veld.

Interesse in Alexander Albon

Volgens Lawrence Barretto, verslaggever van de Formule 1, is Alexander Albon echter ook een kanshebber. Zowel bij Red Bull Racing als Ferrari. "Albon en zijn team hebben gesprekken gevoerd met minimaal de halve grid over een overstap in de toekomst", schrijft hij op de website van de Formule 1. "Twee teams, Alpine en Haas, waren geïnteresseerd in zijn diensten voor 2023. Ferrari schijnt ook een van de geïnteresseerde partijen te zijn, terwijl mijn bronnen melden dat de engineers van Red Bull hem ook hoog hebben staan."

Sleutelhouder tot stoelendans

Albon werd eind 2020 op straat gezet door Red Bull Racing, maar heeft zich sindsdien bij Williams ontpopt tot een competitieve en stabiele coureur. Mocht Ferrari zich inderdaad richten op de diensten van de 27-jarige coureur, zet dit wellicht de deur open voor Sainz bij Red Bull Racing. Daar heeft Pérez het volgens teambaas Christian Horner echter zelf in de hand. Presteert de Mexicaan goed genoeg in 2024, dan mag hij blijven. Op dit moment lijken Albon en Sainz in ieder geval de sleutelhouders te zijn tot een volgende stoelendans op de chauffeursmarkt.