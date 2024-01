Peter Windsor verwacht dat het Formule 1-seizoen van 2024 allesbepalend zal zijn voor Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Volgens de voormalig teammanager van Ferrari kan het wel eens einde verhaal betekenen voor de coureur die het onderlinge duel verliest, terwijl de ander kansmaakt op promotie naar Red Bull Racing.

Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo vormen dit jaar de line-up voor Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. Bij de grootmacht zelf is Max Verstappen de grote man, terwijl teammaat Sergio Pérez een contract tot eind 2024 heeft. Met de recent aangekondigde contractverlenging van Lando Norris bij McLaren, lijken Tsunoda en Ricciardo de meest voor de hand liggende kandidaten voor dat tweede Red Bull-zitje, mocht teambaas Christian Horner de deal van Pérez na dit jaar niet meer te verlengen.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda versus Ricciardo

Tsunoda (23) begint echter al aan zijn vierde seizoen bij het zusterteam, terwijl Ricciardo (34) zich langzaam richting de herfstdagen van zijn carrière begeeft. Het seizoen van 2024 lijkt dus een allesbepalend jaar in de carrière van deze twee heren, iets wat ook Peter Windsor beaamt: "Ik kijk uit naar het onderlinge duel tussen Daniel en Yuki", klinkt het in de podcast Cameron F1. "In feite is het: Als Yuki niet van Daniel wint, is zijn carrière waarschijnlijk voorbij. En als Daniel niet van Yuki wint, is zijn carrière waarschijnlijk voorbij. Er speelt dus veel tussen die twee."

Visa Cash App RB

Tsunoda debuteerde in 2020 in de Formule 1 bij Visa Cash App RB, tot voor kort AlphaTauri. De jonge Japanner werd - en wordt - gezien als groot talent, maar zijn leerproces duurt langer dan waar sommige coureurs überhaupt de kans voor krijgen. Ricciardo zag eind 2022 zijn contract bij McLaren vroegtijdig beëindigd worden, waarna hij terugkeerde bij Red Bull Racing als derde coureur. Nog voor de zomerstop van 2023 werd hij gestald bij AlphaTauri, als vervanger van de ontslagen Nyck de Vries.