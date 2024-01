In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De roemruchte Dakar Rally zit erop en Carlos Sainz senior heeft gewonnen. Ferrari Formule 1-coureur Carlos Sainz junior vloog als verrassing naar de finish in Saoedi-Arabië om zijn vader daar op te wachten. Ondertussen legt Aston Martin-teambaas Mike Krack uit waarom de Britse formatie met zelfvertrouwen 2024 ingaat. Iets dat zeker zal helpen is het feit dat ze een topman van het pitstop-team van Red Bull hebben weten weg te kapen. Adrian Newey vertelt verder gepassioneerd over zijn werk als hoofdontwerper van Red Bull, verklaart Romain Grosjean waarom de test met Mercedes nog steeds niet is gebeurd en sluit de president van de FIA zich aan bij Lewis Hamilton als het gaat om een Grand Prix in Afrika.

Aston Martin gaat met zelfvertrouwen F1-seizoen 2024 in: 'We weten wat we doen'

Aston Martin was in de eerste helft van het afgelopen Formule 1-seizoen de grote verrassing. Fernando Alonso sleepte de ene na de andere trofee binnen. Teambaas Mike Krack hoopt dit kunstje in 2024 te herhalen, maar hij realiseert zich ook dat de andere teams niet stilzitten. "We begrepen de auto eindelijk aan het eind van het seizoen," vertelde de Luxemburger in een interview van Aston Martin. "Maar het zou onjuist zijn om te zeggen dat we echt alles begrepen van de AMR23. We begrepen best wel wat, we weten wat we willen doen voor 2024 en de richting die we op moeten gaan met de auto van aankomend seizoen. Dat betekent echter niet per se dat we zullen vechten voor de overwinning tijdens de seizoensopener in Bahrein. We moeten het opnemen tegen de formidabele concurrentie en de grote vraag tijdens de winter is altijd wat we andere teams hebben kunnen doen. Er wordt veel op de nagels gebeten. Je vraagt je altijd af: 'Hebben we wel genoeg gedaan?'

Newey: "Heb altijd genoten van veranderingen in de regelgeving"

Aan het begin van het nieuwe tijdperk in de Formule 1, in 2022, dook een oud probleem plotseling op: porpoising. Red Bull Racing had met de RB18 relatief weinig last van het gestuiter en in een gesprek met TopGear legt ontwerper Adrian Newey uit hoe hij het probleem heeft aangepakt. "Ik heb altijd genoten van veranderingen in de regelgeving. Niet alleen vanwege de mogelijke mazen in de wet, maar ook van het begrijpen van de eisen van de regels en hoe ze de fundamentele principes van de indeling van de auto beïnvloeden." Daarnaast wijst hij naar legaal verkregen voorkennis. "Voor 2022 moesten we een paar dingen anders aanpakken. Het was de terugkeer van het grondeffect en ik was me zeker bewust van de valkuilen, omdat ik in de jaren tachtig in IndyCar had gewerkt met dat format."

Grosjean wacht nog steeds op Mercedes-test: "Allemaal mijn schuld"

Romain Grosjean wacht nog altijd op het moment waarop hij achter het stuur mag kruipen van een Mercedes Formule 1-auto. De Fransman legt uit waarom deze test nog steeds niet is gebeurd. "Ja, absoluut," antwoordde Grosjean enthousiast op de vraag van de GP Racing-magazine of hij nog steeds geïnteresseerd was in de kans om een test te doen met de Mercedes. "We hebben er alleen nog niet de tijd voor gevonden en ja, dat is allemaal mijn schuld. Het is ook niet makkelijk met dertig raceweekenden aankomend seizoen. Jullie klagen over 24 in F1, maar ik heb er achttien in IndyCar, zeven in het langeafstandsracen [als Lamborghini-fabriekscoureur] en vijf in F1 met Canal+ [als analist]. Het is dus niet makkelijk om daar nog een test aan toe te voegen." Er is nog een reden waarom hij de test uitstelt: "Daarnaast, hoe egoïstisch het ook is, probeer ik het uit te stellen tot het punt waar ik eigenlijk kan testen met de nieuwe generatie auto's."

FIA hoopt net als Hamilton op Grand Prix in Afrika en introduceert 'autosport in een doos'

Lewis Hamilton vindt dat de Formule 1 een Grand Prix in Afrika nodig heeft. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft zich aangesloten bij de mening van de zevenvoudig wereldkampioen. "We hebben zeer goede contacten in Afrika. Er hoort meer aandacht gevestigd te worden op Afrika," begon Ben Sulayem tegenover Motorsport-Magazin. "In Afrika hebben we ook een aantal goede vicepresidenten. We zijn daar de clubs aan het versterken. In sommige regio's begonnen we echt bij de basis, en we noemen dat 'Motorsport in a Box'. Dit is een doos die je krijgt van de FIA en daarin zit simpel apparatuur, zoals [apparaten voor] livetiming en telefoons. Dan kan je op zijn minst de snelheden meten."

Sainz junior verrast winnaar Sainz senior bij finish Dakar: "Dit was zijn droom"

Carlos Sainz senior heeft de Dakar Rally van 2024 gewonnen. De Audi-coureur was het snelst na bijna 8000 kilometer in de duinen van Saoedi-Arabië. Zijn zoon en Ferrari Formule 1-coureur Carlos Sainz junior stond hem als verrassing bij de finish op te wachten. Sainz senior wilde koste wat het kost zegevieren, omdat het de laatste keer is dat Audi mee zal doen. "Dit was een heel bijzondere race. Allereerst vanwege het type auto. En ik ben niet meer de allerjongste, dus ik moet er elk jaar weer hard voor werken. De eerste twee jaar met Audi waren niet makkelijk. Dit was onze laatste kans en die hebben we gegrepen," vertelde de winnaar tegenover RTL7 bij de finish. Sainz junior was als verrassing naar Saoedi-Arabië gevlogen om zijn vader op te wachten en de Formule 1-coureur was opgelucht toen hij de elektrische RS Q e-tron over de streep zag komen: "Ik ben trots, opgelucht en uiteraard ook blij met wat hij heeft bereikt. Hij is ongelooflijk op deze leeftijd. En dit project [met Audi] was zijn droom en het is hem gelukt."

Aston Martin kaapt topman van pitstops weg bij Red Bull

Red Bull Racing is haar Project Design Engineer kwijtgeraakt aan het Formule 1-team van Aston Martin. Dat is duidelijk geworden via de LinkedIn van Andor Hegedus, de man die een cruciale rol speelde bij de snelle pitstops van het team van Max Verstappen. Red Bull had het record van de snelste pitstop ooit in handen met Verstappen, toen hij slechts 1,82 seconden stilstond tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019. De bandenwissel van Lando Norris bij McLaren was tijdens de Qatar Grand Prix van vorig jaar nog eens 0,002 seconden sneller, maar toch won Red Bull voor het zesde jaar op rij de DHL Fastest Pit Stop Award, een competitie die kijkt naar de pitstop-prestaties van het gehele seizoen. Of Red Bull het verlies van Hegedus gaat merken, blijft nog even de vraag. De ontwerper kijkt er in ieder geval naar uit om aan de slag te gaan bij Aston Martin. Het is niet de eerste keer dat het team waar Lawrence Stroll de eigenaar van is en wat geleid wordt door Mike Krack, personeel wegkaapt bij Red Bull. Zo verliet Dan Fallows Red Bull als hoofd van aerodynamica in 2022.