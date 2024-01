Red Bull Racing is haar Project Design Engineer kwijtgeraakt aan het Formule 1-team van Aston Martin. Dat is duidelijk geworden via de LinkedIn van Andor Hegedus, de man die een cruciale rol speelde bij de snelle pitstops van het team van Max Verstappen.

Hegedus werkte van 2009 tot en met 2011 voor RS Fabrications waar hij apparatuur voor pitstops ontwierp voor Virgin en Lotus. Van 2011 tot en met 2014 kwam hij in dienst van Virgin, het team dat later Marussia werd. Daar ging de Hongaar aan de slag als Mechanical Design Engineer. Voor het F1-seizoen van 2015 tekende Hegedus bij Red Bull om de nieuwe Pit Gear Designer te worden. Hij kreeg halverwege 2018 de promotie naar Project Design Engineer waardoor hij niet alleen apparatuur ontwierp, maar ook verantwoordelijk werd voor het plannen en managen van het hele pitstop-team. Voor het F1-seizoen van 2024 gaat Hegedus aan de slag bij Aston Martin als de Senior Project Designer waar hij ook het plannen en managen van het pitstop-team zal doen naast het ontwerpen van pitstop-apparatuur.

Red Bull snelste bij pitstops

Red Bull staat bekend om haar snelle pitstops. Ze hadden het record van de snelste pitstop ooit in handen met Verstappen, toen hij slechts 1,82 seconden stilstond tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019. De bandenwissel van Lando Norris bij McLaren was tijdens de Qatar Grand Prix van vorig jaar nog eens 0,002 seconden sneller, maar toch won Red Bull voor het zesde jaar op rij de DHL Fastest Pit Stop Award, een competitie die kijkt naar de pitstop-prestaties van het gehele seizoen. Of Red Bull het verlies van Hegedus gaat merken, blijft nog even de vraag. De ontwerper kijkt er in ieder geval naar uit om aan de slag te gaan bij Aston Martin. "We dragen groen in het volgende hoofdstuk. Ik ben heel blij om te beginnen met een nieuwe stap als senior project designer bij Aston Martin," zo schrijft hij op LinkedIn. Het is niet de eerste keer dat het team waar Lawrence Stroll de eigenaar van is en wat geleid wordt door Mike Krack, personeel wegkaapt bij Red Bull. Zo verliet Dan Fallows Red Bull als hoofd van aerodynamica in 2022.