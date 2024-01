Michael Dreiser, sales director van Porsche Motorsport, heeft gesuggereerd dat Porsche als merk zeker nog interesse heeft om F1 als leverancier te komen versterken. De deur is wat betreft Porsche dus zeker nog niet helemaal dicht.

In 2026 gaan de reglementen in F1 weer op de schop. Dit gebeurde voor het laatst in 2022, toen vooral op het gebied van aerodynamica. Het leverde toen nieuwe auto's op, om inhalen en volgen tijdens races te bevorderen. In 2026 zullen de nieuwe regels vooral effect hebben op de motoren, iets wat er ook voor heeft gezorgd dat er nieuwe merken naar de sport komen. Zo gaat Honda weer op de voorgrond werken in F1 (met Aston Martin) en komen met Audi (samenwerking met Sauber) en Cadillac (vanaf 2028 met Andretti) als leveranciers naar F1, terwijl Andretti als team in 2025 of 2026 de sport komt versterken. Porsche was dit ook van plan.

Porsche vindt geen partner in F1

Porsche is actief in veel andere raceklassen en had als doel om vanaf 2026 de Formule 1 te komen versterken, maar hier slaagde het merk uiteindelijk niet in. Het was in gesprek met verschillende partijen, waarbij een samenwerking met Red Bull Racing op een gegeven moment nog het meest realistisch leek. De gesprekken zouden uiteindelijk niks opleveren, omdat Porsche meer zeggenschap in het team wilde hebben dan alleen het zijn van een leverancier en Red Bull daar niet aan mee wilde werken.

Porsche over toekomst

In gesprek met BlackBook Motorsport laat Deiser weten dat Porsche haar droom om in F1 actief te zijn, nog niet heeft opgegeven. "Autosport zal altijd de kern van onze merkidentiteit zijn. Formule 1 blijft een interessante raceklasse voor ons. Voor de komende jaren concentreren we ons op de huidige fabrieksprogramma's met de Porsche 963 in het WEC en de IMSA, evenals de Formule E met de Porsche 99X Electric. Daar willen we strijden voor algemene overwinningen. Dat is onze traditie en onze belangrijkste focus, en we geven geen commentaar op speculaties daarbuiten."