James Vowles, die in 2023 zijn eerste seizoen meemaakte als teambaas van Williams, gelooft dat Alexander Albon in de toekomst de kans gaat krijgen om coureurs als Max Verstappen en Lewis Hamilton uit te dagen in gevecht om de titel in F1.

In gesprek met Auto, Motor und Sport zegt Vowles dat Albon, die nog tot eind 2024 een contract heeft bij Williams, op een dag coureurs als Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc en Lando Norris uit gaat dagen om de titel. "Voor mij heeft Alex de vaardigheden om op een dag wereldkampioen te worden. Dat meen ik echt. De Alex die je nu ziet is anders dan de Alex toen hij bij Red Bull zat. Toen geloofde hij nog niet in zichzelf. Dat heeft hij nu wel. Hij is gelukkig, hij is een leider, hij heeft zelfvertrouwen, hij werkt gestructureerd en bepaalt de richting."

Simpele dingen zijn lastig

Vowles vervolgt: "Dat klinkt allemaal eenvoudig. Maar de simpelste dingen zijn vaak het moeilijkst. Je weet nooit hoe goed de ene coureur is ten opzichte van de andere totdat je ze in dezelfde auto zet op hetzelfde moment als de ander. Als andere coureurs morgen in een Williams zouden moeten rijden, zouden ze het waarschijnlijk moeilijk hebben. Ik weet nu van Alex dat hij altijd het maximale uit de auto haalt die hij tot zijn beschikking heeft."

Situatie Sargeant bij Williams

Vowles koos er met Williams ook voor om Logan Sargeant nog een kans te geven in 2024, na een teleurstellend seizoen 2023 met veel crashes en weinig punten. "Je moet Logan beoordelen op de laatste paar races. Hij had veel te leren als rookie. De randvoorwaarden voor nieuwe Formule 1-coureurs zijn veranderd. Zelfs in het recente verleden. Piastri mocht voor zijn debuut 11.000 testkilometers maken in een oude Formule 1-auto. De vorige generatie had 20.000 kilometer. Logan had er maar 800, wat niet makkelijk te bevatten is. Maar sinds Suzuka is hij niet veel tekortgekomen op Alex [Albon]."