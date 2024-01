Carlos Sainz senior heeft de Dakar Rally van 2024 gewonnen. De Audi-coureur was het snelst na bijna 8000 kilometer in de duinen van Saoedi-Arabië. Zijn zoon en Ferrari Formule 1-coureur Carlos Sainz junior stond hem als verrassing bij de finish op te wachten.

Sainz werd tweede in de eerste etappe, voordat hij de leiding in het klassement overnam na de tweede etappe. Yazeed Al-Rajhi kwam vervolgens naar voren door constant goede tijden te rijden in zijn Toyota, maar hij ging tijdens Etappe 6, de 48-uursproef, over de kop en lag uit de rally. Sainz kreeg zo de eerste plek in de tussenstand weer in handen en die gaf hij in de tweede week van de Dakar ook niet meer op. Door een aantal etappezeges kwam Sébastien Loeb wel dichterbij, totdat de Prodrive Hunter van de Fransman op de een na laatste proef een gebroken ophanging kreeg en niet de juiste reserveonderdelen bij zich had. Loeb verloor meer dan een uur, waardoor Sainz relatief comfortabel naar de finish kon in de twaalfde en laatste etappe. Het is zijn vierde Dakar-zege na in 2010 gewonnen te hebben met Volkswagen, in 2018 met Peugeot en in 2020 met Mini.

Laatste kans gegrepen

Met zijn 61 jaar was Sainz senior een van de oudste deelnemers in het veld. Dit was tegelijkertijd de laatste keer dat Audi Sport met haar elektrische RS Q e-tron meedeed, want ze zullen zich nu volledig focussen op de Formule 1. De Duitse fabrikant wordt de motorleverancier van Sauber vanaf 2026. Sainz wilde dan ook koste wat het kost zegevieren. "Dit was een heel bijzondere race. Allereerst vanwege het type auto. En ik ben niet meer de allerjongste, dus ik moet er elk jaar weer hard voor werken. De eerste twee jaar met Audi waren niet makkelijk. Dit was onze laatste kans en die hebben we gegrepen," vertelde de winnaar tegenover RTL7 bij de finish. Sainz junior was als verrassing naar Saoedi-Arabië gevlogen om zijn vader op te wachten en de Formule 1-coureur was opgelucht toen hij de Audi over de streep zag komen: "Ik ben trots, opgelucht en uiteraard ook blij met wat hij heeft bereikt. Hij is ongelooflijk op deze leeftijd. En dit project [met Audi] was zijn droom en het is hem gelukt."