Tim en Tom Coronel beleefden dit jaar een Dakar met de nodige ups en downs. Zo was er een lekke band, pakten ze een prachtige eindklassering én raakten ze een spookrijdende motorrijder tijdens de derde etappe. Over dat ongeluk sprak GPFans met eerstgenoemde coureur van de tweeling.

Ook dit jaar waren de gebroeders Coronel weer van de partij om deel te nemen aan de Dakar in Saoedi-Arabië. Het werd in 2024 weer een tocht om niet snel te vergeten voor de twee coureurs. Na een veelbewogen twee weken kwamen de twee heren uiteindelijk als 22e over de finish en dat zorgt natuurlijk voor een hoop vreugde. Het was namelijk de beste eindklassering die de Coronels ooit hebben weten te behalen. Ondanks een aantal kortstondige tegenslagen verliep de rally soepeler dan ooit en dat resulteerde dus in een mooi resultaat.

Op de voorruit

Onderweg in de derde etappe beleefden ze echter een moment om flink van te schrikken. Ineens lag de spookrijdende motorrijder Philippe Gendron op de voorruit. Hij was verdwaald van de route en reed dus tegen de richting in. Dat was even schrikken, zo geeft Tim Coronel in gesprek met GPFans toe: "Dat was shit. Hij had verkeerd genavigeerd. Nee, hij had goed genavigeerd maar wist niet precies waar hij was. Ineens lag hij dus op de voorruit. Dat was jammer. Hij had een gebroken been."

Alles leek goed

Op dat moment wist Coronel dat nog niet: "Hij was wel nog naar de finish gereden. We dachten dat het goed met hem was, maar hij bleek een gebroken been te hebben. Hij moest uitstappen. Dat was balen. Dat is niet de bedoeling. Ik vond het gewoon kut. Het eerste wat ik wilde weten, was of hij oké was. Hij zei: 'I'm okay'. Toen zijn we weer doorgereden. We verloren uiteindelijk een minuutje. Daarna kwam hij naar de finish. Dat was het uiteindelijk. De voorruit lag eruit, maar dat konden de jongens zo maken. Ik vond het vooral balen voor hem."