Tim en Tom Coronel zijn aan de finish gekomen van de 2024-editie van de Dakar Rally. De Nederlandse tweelingbroers kwamen uit in een Century CR6-buggy van hun eigen team. Ze scoorden hun beste resultaat ooit.

De Coronels hadden tijdens de eerste etappe meteen pech. Ze begonnen als een van de laatsten en moesten in de slotfase navigeren in het donker, nadat ze tijd hadden verloren met een klapband. Het ging tijdens de tweede etappe een stuk beter met P34. Tijdens de derde etappe kwamen ze een spookrijdende motor tegen. Philippe Gendron was, samen met een groepje motoren en quads, verdwaald en reed in tegengestelde richting op de route. De Coronels raakten de Fransman, die er gelukkig niet meer dan pijn in zijn been aan overhield, en werden 41e. De drie andere etappes van de eerste week sloten ze af op P25, P34 en P29. De tweede week van de roemruchte rally in Saoedi-Arabië begonnen ze met P26, P33 en P28. Een top 20-resultaat in het autoklassement lonkte, maar ze verloren in Etappe 10 een boel tijd vanwege een afgebroken wiel. De Coronels bleven in de laatste twee dagen wel uit de problemen en werden uiteindelijk 24e in de eindstand. Nooit eerder zijn ze zo hoog gefinisht. Tim doet al sinds 2007 mee aan de Dakar en Tom sinds 2009.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz junior verrast winnaar Sainz senior bij finish Dakar: "Dit was zijn droom"

Niet willen missen

"Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het een onhandig begin was," vertelde Tim Coronel tegenover RTL7 bij de finish. "We startten ongeveer als laatste op de eerste dag. Maar ja, uiteindelijk konden we toch mooi naar voren kruipen en heerlijk kunnen rijden. En alles hobbelde eigenlijk wel tot twee dagen geleden, toen we een tik op de neus kregen van 'Jongens, jullie moeten weer even een plekje terug'." Ze verloren zo'n vier uur tijdens Etappe 10 vanwege een afgebroken wiel. Ze moesten het laatste deel van de listige proef doen in het donker. "De auto heeft zich verder goed gehouden, en met Tom heerlijk genavigeerd. Ik durf ook wel te zeggen dat het er een was die ik niet had willen missen."