De gebroeders Coronel beleefden een prachtige Dakar en kwamen uiteindelijk als 22e over de streep in Saoedi-Arabië. Het zorgt voor veel blijdschap en positieve emoties en Tim Coronel vertelt daarover.

Ook dit jaar waren de gebroeders Coronel weer van de partij om deel te nemen aan de Dakar in Saoedi-Arabië. Het werd in 2024 weer een tocht om niet snel te vergeten voor de twee coureurs. Na een veelbewogen twee weken kwamen de twee heren uiteindelijk als 22e over de finish en dat zorgt natuurlijk voor een hoop vreugde. Het was namelijk de beste eindklassering die de Coronels ooit hebben weten te behalen. Ondanks een aantal kortstondige tegenslagen verliep de rally soepeler dan ooit en dat resulteerde dus in een mooi resultaat.

Vet eindresultaat

Tim Coronel nam na terugkomst in Nederland uitgebreid de tijd om de twee goed verlopen weken met GPFans door te nemen. We vroegen hem naar zijn gevoel op het moment dat je na twee van die intensieve weken uiteindelijk over de streep komt en zo'n mooi eindresultaat boekt: "Je werkt er een jaar lang naar. Je ziet het nu ook aan me. Ik krijg er al kippenvel van als ik eraan terugdenk. Je hebt met het hele team er zo voor gevochten en dan is dit het resultaat. Dat is vet, dan vier je dat."

Emoties

De coureur vervolgt: "Dat doet je wat", zegt een emotionele Coronel. "Bloed, zweet en tranen. Dat is kicken. Hoeveel mensen zouden Dakar willen rijden in de wereld? Ik denk een paar miljoen. Hoeveel mensen kunnen het? Ik denk ook wel iedereen. Maar hoeveel mensen mogen het? Ik zie het als een privilege dat we aan dit spelletje mee mogen doen en een mooi verhaal naar de wereld kunnen en mogen brengen", besluit de coureur uit Naarden.