Dit is waar alle 71 Nederlandse deelnemers zijn gefinisht in de Dakar Rally

De 2024-editie van de Dakar Rally zit erop na de laatste etappe van afgelopen vrijdag. Na 7891 kilometer, waarvan 4727 kilometer special stage, zijn de winnaars bekend van het roemruchte evenement in Saoedi-Arabië. Er deden 71 Nederlanders mee en wij blikken terug op waar ze zijn gefinisht.

Voor het eerst in jaren deed er geen Nederlander mee bij de motoren. Mirjam Pol had wel plannen om te gaan racen, maar dat kon uiteindelijk niet vanwege long COVID. Ook bij de quads waren er geen Nederlandse deelnemers. Tim en Tom Coronel waren de beste Nederlanders in het autoklassement. De tweelingsbroers scoorden hun beste resultaat uit hun Dakar-carrière. Paul Spierings verdiende een indrukwekkend top 10-resultaat bij de buggy's. De helft van de etappes bij de vrachtwagens werd gewonnen door een Nederlander. Mitchel van den Brink en Janus van Kasteren konden het de Tsjechische koplopers in de eerste week nog lastig maken, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met P3 en P4, respectievelijk. Ook bij de Classics, de klasse voor historische auto's, en bij de Mission 1000, de klasse voor auto's met een experimentele aandrijving zoals waterstof, deden er Nederlanders mee.

Auto's

Positie Coureur Navigator Auto Achterstand 22 Tim Coronel Tom Coronel Century CR6 13u 20m 25s 29 Maik Willems Robert van Pelt Toyota Gazoo Racing Hilux 16u 43m 12s 34 Stefan Carmans (BEL) Antonius van Tiel Red-Lined Revo+ 21u 27m 29s DNF Michel Kremer Thomas de Bois Century CR6 Etappe 6

T3-Buggy's (Challenger)

Positie Coureur Navigator Auto Achterstand 10 Paul Spierings Jan-Pieter van der Stelt Can-Am

Maverick X3 7u 38m 35s 20 Gert-Jan van der Valk Branco de Lange Arcane T3 15u 20m 0s 23 Jeffrey Otten Olaf Harmsen Can-Am

Maverick X3 45u 10m 24s DNF Lex Peters Wouter de Graaff Arcane T3 Etappe 10 DNF Roger Grouwels Ronald van Nederpelt Can-Am

Maverick X3 Etappe 8 DNF Edwin Opstelten Henny van Kouwen Can-Am

Maverick X3 Etappe 8 DNF Kris Meeke (GBR) Wouter Rosegaar GRally OT3 Etappe 6

T4-Buggy's (SSV)

Positie Coureur Navigator Auto Achterstand 15 Martijn van den Broek Jan-Paul van der Poel Can-Am Maverick XRS Turbo 18u 17m 53s 17 André Thewessen Dmytro Tsyro (UKR) Can-Am Maverick XRS Turbo 21u 50m 4s 21 Sander Derikx Ruud Vollebregt Can-Am Maverick XRS Turbo 29u 41m 35s DNF Jan-Willem van Mourik Eduard Hillebrand Can-Am Maverick XRS Turbo Etappe 6

Vrachtwagens

Positie Coureur Navigator Monteur Vrachtwagen Achterstand 3 Mitchel van den Brink Moises Torrallardona (ESP) Jarno van de Pol Iveco PowerStar 4u 29m 26s 4 Janus van Kasteren Darek Rodewald (POL) Marcel Snijders Iveco PowerStar 5u 22m 4s 5 Michiel Becx Wulfert van Ginkel Edwin Kuijpers Iveco PowerStar 11u 34m 32s 8 Ben de Groot Govert Boogaard Ad Hofmans Iveco PowerStar 20u 26m 38s 9 Richard de Groot Jan Hulsebosch Martijn Johannes Martinus van Rooij Iveco Strator 47u 1m 29s 10 Pascal de Baar Giso Verschoor Tomáš Šikola (CZE) Tatra Buggyra EVO3 56u 5m 47s 11 Gert Huzink Rob Buursen Martin Roesink Renault C460 Hybrid 61u 7m 11s 12 Anja van Loon Floor Maten Marije van Ettekoven Iveco PowerStar 62u 46m 13s 15 Gerrit Zuurmond Tjeerd van Ballegooy Klaas Kwakkel MAN TGA 69u 38m 6s 19 Martin van den Brink Jan Van Der Vaet (BEL) Rijk Mouw Iveco T-Way 99u 17m 31s DNF Vick Versteijnen André van der Sande Teun van Dal Iveco PowerStar Etappe 12 DNF Egbert Wingens Gerard van Veenendaal Philipp Rettig (DEU) MAN 4x4 Etappe 12 DNF William de Groot Tom Brekelmans Jos van der Pas Iveco PowerStar Etappe 9

Classics

Positie Coureur Navigator Monteur Auto / Vrachtwagen Achterstand 35 Jaap Bolk Twan Vollebregt - Mitsubishi Pajero Evolution 13747 punten 50 Puck Klaassen Sebastiaan Klaassen - Porsche Martiny 24341 punten 57 Janus van Kasteren senior Toine Verkooijen Herman Keijsers DAF 3300 30764 punten

Mission 1000