Dit is wat alle knoppen op het stuur van een Formule 1-auto doen

Formule 1-coureurs hebben tijdens Grands Prix een ingewikkeld stuur voor hun neus. Je kan er niet alleen mee bepalen welke richting de auto op moet en ermee schakelen. Het stuur heeft nog veel meer functies in de koningsklasse en die nemen allemaal door.

Toen het wereldkampioenschap in 1950 werd opgericht, had het stuur een diameter van maar liefst 40 centimeter. In de jaren 60 werd gekozen voor een leren stuur in plaats van hout voor meer grip en het stuur werd ook kleiner. In de jaren 70 werd de eerste knop op het stuur geïntroduceerd: de ignition, waarmee de motor aan en uit kon worden gezet. In de jaren 80 vonden we twee knoppen op het stuur: een voor de radio en de ander voor de boost, waardoor de coureur tijdelijk over meer turbovermogen beschikte. In de jaren 90 begonnen de sturen op die van nu te lijken met knoppen voor de pit limiter, draaiknoppen voor afstellingen en ook led-lichtjes om het toerental aan te geven. Tegenwoordig zit er in het stuur een ware computer geïntegreerd met scherm en al.

Artikel gaat verder onder video

Alle knoppen op het stuur

We gebruiken het stuur van Mercedes-coureur George Russell om alle knoppen en de functies ervan door te nemen.

De gele knop linksboven is voor de DRS. Die activeert natuurlijk het Drag Reduction System, waardoor de achtervleugel opengaat wanneer de coureur binnen een seconde van zijn voorligger zit.

De paarse +10 en +1 is waarmee de coureur 100 control sensors van de auto en de power unit kan aanpassen. Met +10 gaat het met 10 stappen omhoog en met +1 kan de coureur het wat preciezer doen met stapjes van 1.

De turquoise knop naast de +10-knop zorgt ervoor dat de auto in de neutrale versnelling terechtkomt. Om te voorkomen dat een coureur per ongeluk van de eerste versnelling naar neutraal gaat met de schakelflappen achter het stuur, is dit dus alleen mogelijk met een knopje op het stuur.

Naast de +1-knop vinden we de PL-knop en de PC-knop. De PL is de pit limiter, de snelheidsbegrenzer voor in de pitstraat. De PC is de pit confirm wat een signaal naar het team zendt om klaar te gaan staan in de pitbox.

Met de rode schuifknop linksboven, witte schuifknop linksonder, blauwe schuifknop rechtsboven en groene schuifknop rechtsonder kan het differentieel aangepast worden. Dit bepaalt de uitwisseling van de hoeveelheid koppel tussen de achterwielen. Er zijn aparte schuifknoppen voor het ingaan van de bocht, middenin de bocht, het uitkomen van de bocht en het rechte stuk.

Er zijn ook nog twee gouden schuifknoppen. Met de linker kan de coureur kiezen voor een andere setup van de rembalans en met de rechter kan de hoeveelheid engine braking, het afremmen op de motor, worden aangepast.

De blauwe M-knop staat voor maximum. Met deze knop gaat de auto namelijk in de setup voor de start van een Grand Prix, waarbij het maximale vermogen gebruikt wordt.

De rode X-knop bevestigt de wijzigingen die zijn gemaakt door middel van de eerder besproken +1- en +10-knoppen.

Met de knoppen BB- en BB+ wordt de rembalans direct aangepast in plaats van dat de coureur kiest voor een vooraf ingestelde setup ervan, zoals dat met de gouden schuifknop kan.

Met de zwarte Mark-knop kan een coureur iets op het scherm van zijn stuur aangeven wat interessant is om met het team te delen.

Door op de witte Talk-knop te drukken, kan de coureur via de radio communiceren met het team.

Dan zijn er nog de drie ronde knoppen onderin. Met de Strat-knop kan de coureur wisselen tussen 16 vooraf ingestelde power unit-setups. Met de draaiknop in het midden kan de coureur van alles wijzigen op het scherm van het stuur, van de volume van de radio tot instellingen van het toerental. Met de HPP-knop aan de rechterkant worden direct aanpassingen gemaakt aan de power unit. Dit gebeurt vaak in opdracht van de engineer die met de coureur communiceert.