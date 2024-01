Aston Martin was in de eerste helft van het afgelopen Formule 1-seizoen de grote verrassing. Fernando Alonso sleepte de ene na de andere trofee binnen. Teambaas Mike Krack hoopt dit kunstje in 2024 te herhalen, maar hij realiseert zich ook dat de andere teams niet stilzitten.

Alonso begon het seizoen in de verrassend snelle AMR23-bolide met zes podiums in de eerste acht Grands Prix. Na een aantal puntenfinishes in of dichtbij de top vijf excelleerde hij in de lastige, wisselvallige weersomstandigheden op Zandvoort om een tweede plaats te pakken achter Max Verstappen. Het team waar Lawrence Stroll de eigenaar van is, kwam vervolgens in een flinke dip terecht. Alonso werd vijftiende in Singapore, viel uit in Texas vanwege schade aan de vloer en ook in Mexico-Stad bereikte hij het zwart-witgeblokt niet na contact met Valtteri Bottas. Aston Martin verloor de vijfde plek in de tussenstand aan McLaren, maar lag in Brazilië dan eindelijk weer op podiumkoers. Alonso versloeg Sergio Pérez in een fotofinish voor de derde stek. Lance Stroll behaalde op het circuit van Interlagos met P5 zijn een na beste resultaat van het seizoen. Ze sloten het seizoen af met een extra 7 punten in Abu Dhabi dankzij P7 voor Alonso en P10 voor Stroll.

Grotere plaatje

"Voor mij was die periode uitdagend," vertelde Krack over die dip in prestaties na de zomerstop in een interview van Aston Martin. "Het was namelijk nodig dat we begrepen wat er gebeurde. Je moet uitzoomen en naar het grotere plaatje kijken. Zijn de anderen heel erg aan het verbeteren? Maken wij niet genoeg stappen? Je moet eerlijk zijn in je beoordelingen, jezelf lastige vragen stellen, begrip krijgen en er vervolgens voor zorgen dat iedereen in het team de situatie ook begrijpt, bij elkaar blijft en er samen doorheen werkt."

Op de nagels bijten

"We begrepen de auto eindelijk aan het eind van het seizoen," vervolgde de Luxemburger. "Maar het zou onjuist zijn om te zeggen dat we echt alles begrepen van de AMR23. We begrepen best wel wat, we weten wat we willen doen voor 2024 en de richting die we op moeten gaan met de auto van aankomend seizoen. Dat betekent echter niet per se dat we zullen vechten voor de overwinning tijdens de seizoensopener in Bahrein. We moeten het opnemen tegen de formidabele concurrentie en de grote vraag tijdens de winter is altijd wat we andere teams hebben kunnen doen. Er wordt veel op de nagels gebeten. Je vraagt je altijd af: 'Hebben we wel genoeg gedaan?' Wat er ook gebeurt, het resultaat is altijd hetzelfde: als we niet genoeg hebben gedaan, moeten we hard werken om te verbeteren. Als we wel genoeg hebben gedaan, dan moeten we hard werken om alsnog verder te verbeteren. Dat is het enige recept dat werkt in de Formule 1."