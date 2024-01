Lewis Hamilton vindt dat de Formule 1 een Grand Prix in Afrika nodig heeft. Mohammed Ben Sulayem, de president van de FIA, heeft zich aangesloten bij de mening van de zevenvoudig wereldkampioen.

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix is al 33 keer gehouden in de geschiedenis van de Formule 1, waarvan 21 keer op het circuit van Kyalami - inclusief de race in 1981 waar geen punten werden uitgedeeld. Tussen 1986 en 1991 werd deze Grand Prix niet verreden, vanwege de Apartheid, totdat het terugkeerde voor twee races vanaf 1992. Ook is de koningsklasse van de autosport een keer neergestreken in Marokko, toen het Ain-Diab Circuit in Casablanca de gastheer was van de seizoensfinale van 1958. Een race in Afrika heeft al zo'n dertig jaar dus niet meer op de kalender gestaan. Hamilton pleit al erg lang voor een Grand Prix op het continent. Ook Ben Sulayem hoopt dat de Formule 1 terugkeert naar Afrika.

Autosport in een doos

"We hebben zeer goede contacten in Afrika. Er hoort meer aandacht gevestigd te worden op Afrika," begon Ben Sulayem tegenover Motorsport-Magazin. "In Afrika hebben we ook een aantal goede vicepresidenten. We zijn daar de clubs aan het versterken. In sommige regio's begonnen we echt bij de basis, en we noemen dat 'Motorsport in a Box'. Dit is een doos die je krijgt van de FIA en daarin zit simpel apparatuur, zoals [apparaten voor] livetiming en telefoons. Dan kan je op zijn minst de snelheden meten."

Niet geïnteresseerd in F1

De FIA-president geeft toe dat sommige landen wel geïnteresseerd zijn in de autosport, maar niet in de Formule 1. "Voor hen is het karten [even belangrijk als] de Formule 1. Hun circuits zijn als de Formule 1 voor hen. Hillclimbs kunnen alles zijn voor hen. Ik zeg altijd: er is geen enkele maat die voor iedereen geschikt is. Maar raak betrokken bij de leden! Luister naar hen. De antwoorden kunnen heel simpel zijn. Misschien willen ze alleen maar steun voor hun races in de bergen en dan zijn ze al blij. Misschien zijn ze niet geïnteresseerd in de Formule 1, Formule 2 of Formule E. Dat is wat we altijd proberen." Al lijkt een Grand Prix in Afrika momenteel niet waarschijnlijk, de FIA Prize Giving Gala aan het eind van dit jaar zal wel worden gehouden in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. Ben Sulayem hoopt echter toch ooit op een F1-race op het continent. "Sinds vorig jaar wordt er veel gesproken over of de Formule 1 zou terugkeren naar Kyalami. Dat zou geweldig zijn voor Afrika."